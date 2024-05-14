媽祖回鑾帶好運！大甲開2.76億頭獎 幸運兒獎金要買房

大甲媽祖遶境4月14日回鑾帶好運！台中大甲4月15日開出2.76億元威力彩，正逢媽祖回鑾，一位年約40多歲、從事資源回收業男性幸運中獎，且是這位中獎人人生中第二次中彩券頭獎，這位中獎男性樂得透露，這筆獎金他將用來買不動產，投資房市。

大甲媽祖遶境進香活動，2024年4月5日23：00於大甲鎮瀾宮起駕，至2024年4月14日回鑾，共計9天8夜。隔日4月15日，威力彩在台中大甲孟春里經國路1878號1樓的日南來就發彩券行開出頭獎，1注中獎，獎金新台幣2億7601萬78元。

台灣彩券今年頭獎接棒開出，今年以來到4月16日，已經開出11個大樂透頭獎、3個威力彩頭獎，平均10天就開出一次大樂透、36天開出一次威力彩，相比過去平均17天、平均66天各開出一次大樂透與威力彩，開出頭獎次數大幅提高。

其中4月中在大甲開出的2.76億元威力彩，幸運得主是一名40餘歲的男性，電腦選號，購買200元，幸運中得一注頭獎，外貌據業者形容方頭大耳、天庭飽滿、身材魁梧高壯。

業者形容，經了解發現，幸運兒在十多年前也曾中過今彩539頭獎800萬元，當年中獎金額他用來購買不動產，因此，這一次中2.76億元頭獎，他也預計要用來購買不動產。

兌獎當天，這位幸運兒特別帶自己的18歲子女前來觀摩，並透露自己過往一直長期有固定購買電腦型彩券習慣，不會特別養牌，只要經過彩券行會不定時花200元購買彩券，幸運在媽祖回鑾之際，中威力彩頭獎。