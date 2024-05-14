周四東北季風增強低溫探17度 520就職典禮降雨機率曝光

受到東北季風影響，今天各地感受涼意，中央氣象署今天指出，今清晨最低溫15.3度出現在桃園觀音、基隆七堵。明天東北季風減弱，白天回溫，入夜後至周四東北季風再增強並加上涼空氣，北部、東北部低溫下探17度；下周一水氣增多，天氣變得不穩定，預估520就職典禮，台北市有30至40％降雨機率。

氣象署技正伍婉華表示，這兩天受東北季風影響，溫度偏涼，從昨晚開始下雨至今天清晨。冷空氣影響下，各地溫度較涼，新竹以北雨東部低溫15至16度，昨晚最冷14.4度出現在新北市瑞芳區，今天清晨最低溫15.3度出現在桃園觀音及基隆七堵。

伍婉華指出，旺盛對流雲系已離開，但台灣上空雲量仍多，有零星迴波在影響天氣，今天除金馬地區及中部平地降雨機率較低，其他地區都有短暫陣雨，中南部及花蓮山區有局部雷雨，但晚上降雨就停止，未來幾天水氣會減少許多。

明天東北季風減弱但周四又再增強，水氣逐漸減少。東北季風在周五（17日）減弱後，大部分地區將有陽光，僅東半部有零星短暫陣雨，西半部山區有午後降雨，整體來說天氣穩定；下周日（19日）之後水氣增多，又有鋒面系統影響，下周一開始各地天氣變得不穩定。

總統就職典禮將於5月20日登場，伍婉華表示，下周一在水氣增多過程中，就職典禮當天雲量增多，有短暫降雨機率，預估台北市有30至40％降雨機率，但就職時段是否下雨甚至影響整個活動，氣象署會持續注意，但溫度還是暖熱的。

溫度部分，伍婉華說，今天白天溫度較涼，中南部較昨天下降，約30度，其他地區25至26度。這波東北季風明天減弱，周四（16日）再有一波鋒面且強度增加，由於鋒面快速增強減弱的過程，溫度回升較不明顯；明後2天高溫將比今天高1至2度，夜間與清晨溫度較涼，早晚溫差大。

周四清晨金馬地區、北部及東北部地區，清晨低溫18至19度，其他地區20至21度，沿海空曠地區溫度可能會更低。