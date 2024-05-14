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中國進口辣椒、乾猴頭菇農藥超標 遭邊境攔截

中央社／ 台北14日電
中國大陸出口「乾猴頭菇」檢出農藥殘留含量不符規定。圖為2022年檢出農藥超標的中國乾猴頭菇。聯合報系資料照／食藥署提供
中國大陸出口「乾猴頭菇」檢出農藥殘留含量不符規定。圖為2022年檢出農藥超標的中國乾猴頭菇。聯合報系資料照／食藥署提供

中國進口產品食安問題，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，又有來自中國的辣椒、乾猴頭菇等，被檢出農藥超標等問題，全數遭攔截依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有18項檢驗不合格產品，如印度黑芝麻、日本鮮西瓜、越南彩色龍蝦等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有多項中國進口食品遭邊境攔截。食藥署副署長林金富告訴中央社記者，其中1批是乾猴頭菇，被檢出殘留農藥毆蟎多0.05 ppm，違反不得檢出規定，共1200公斤依規定退運或銷毀，邊境將持續針對中國輸入猴頭菇，採100%逐批監視查驗至6月30日。

還有2批從中國進口的辣椒產品，分別被檢出殘留農藥克美素0.07 ppm、0.17 ppm。林金富表示，克美素依規定為不得檢出，將依規定退運或銷毀。

食藥署統計，自去年11月6日起至今年5月6日期間，中國辣椒粉共計報驗120批，其中24批不合格、占20%，主要違規原因包括檢出蘇丹色素、農藥如克美素等，今年3月6日起已針對進口辣椒粉、辣椒乾這2個號列，不分國別採監視查驗，檢驗項目包括蘇丹色素和農藥。

此外，同一名業者進口共5批西班牙無酒精飲料，被檢出漂白劑含量超標。林金富說明，依規定，飲料不得使用漂白劑，除將產品退運或銷毀，並將調整這名業者的管制措施，從2%到10%一般抽批調整為20%到50%加強抽批。

超標 食藥署

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