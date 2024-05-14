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高鐵亂象+1！她曝自由座旅客多次強佔這空間 被勸離還喊：我看有空位

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台灣高鐵。聯合報系資料照
圖為台灣高鐵。聯合報系資料照

台灣高鐵疫後運量大幅成長，但搭乘的品質屢次引起社會大眾討論。近日又有臉書粉專揭露民眾持自由座車票，大方坐商務車廂，遇到服務人員查票，還面不改色回說「我看這邊有空位」。

臉書粉專分享「高鐵奇事」，原po 不解為何有人明明是搭自由座的，卻還要闖入商務車廂並且坐下來。

原po說當時的商務車廂空位很多，其實是因為該班次從南港發車，當然位子很多，並感嘆，「想要用最少成本、獲得最高報酬的人看來不在少數，但是占便宜都是要還的」。

原po表示，雖然高鐵商務艙不是歐美線飛機的商務艙，門檻沒那麼高，信用卡升等可能也不必再多花額外費用，但「想搭商務艙就得努力賺錢」，提醒想貪小便宜的民眾別心存僥倖。

底下網友留言說「高鐵服務人員一看查票程式就知道那些位置應該是空的，這些人還天真以為不會被查到」、「做這些事又沒有任何成本，被逮到就是回歸原來的自由座車廂而已，像這種就是重罰，沒有什麼萬一不小心」、「跟停車一樣概念，夠不要臉的話什麼地方都能停」、「不良風氣都是來自包容」。

還有人分享經歷，「之前還遇過坐我位子死不起來的，還跟我說其他地方也有位子啊，我跟他說我有買票他說他也有買，我氣到叫列車長才發現他買自由座」、「我上次還遇過臉皮厚到說：試坐看看不行嗎？天啊」。

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