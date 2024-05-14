企業倡核電 環團籲勿走回頭路
台灣蠻野心足生態協會等多個環團代表上午舉行「能源轉型不能走回頭路，過時的核電廠要淘汰！」記者會，針對近來許多企業家主張發展核電，如：和碩董事長童子賢倡議：核二、三廠延役，剷平核一、四廠，引進芬蘭OL3新型核電廠；力積電董事長黃崇仁提出民間公司自設小型核能發電機；工總理長潘俊榮呼籲政府考慮核電等。關心環境與安全的民間團體，反對斷層帶上的老舊核電廠延役與浪費資源與時間新建核電廠，召開記者會表達意見及要求對話。
台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示：台灣的工業用電，因為政府長期的補貼政策，使得電價遠低於其他國家，以至於無法反映工業大戶生產過程，對於環境破壞的外部成本。而今天想要用核電延役或新建來降低電價，將進一步減損產業對於節能設備的投資，也因為電價低廉，欠缺製程改善的誘因，用電大戶也不願投入更多研發成本、升級設備，改善原本生產所產生的耗能問題。這事都是企業規避社會責任的作為。
更何況，台灣為受到天然危害之高風險地區例如地震、海嘯、極端天候狀況等風險，均遠高於世界上其他許多國家，這些安全成本，再加上核廢料的處理成本，以及核電廠除役拆除成本，這些都是全民共同要負擔。我們現在享受低廉電價(尤其是工業用電大戶)，卻把成本往後丟，讓後代子孫來收拾，這也是違反世代正義。因此以延役或新建核電廠來達成電價下降的目標，完全是為後代舉債，慷他人之慨的作為。
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