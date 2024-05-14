道交條例新規三讀 路權與駕駛團體都要政府改善道路工程

立法院會今天三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」部分條文，限縮民眾檢舉交通違規的項目，但保留騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向停車、占用身障者停車位，還有在人行道與行人穿越道違規臨時停車等，仍開放檢舉；同時修正道安講習扣抵違規點數次數，從現行的每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點，最快6月上路。路權團體與職業駕駛團體都強調，政府應該盡快改善道路工程環境。

對於立院三讀通過「道交條例」部分條文，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，對於今日通過道交管理處罰條例修正案，原先預計10項違規樣態取消民眾檢舉與記點，而最終，在許多單位的抗議之下，人行道與行人穿越線及身心障礙停車格的臨停與違停最終被排除，看見國家對於行人用路環境安全及弱勢權益的重視，也相信違停在人行道應非職業駕駛的需求，感謝所有和他們努力並肩奮戰倡議的夥伴，以及協助提出修正動議的立委洪申翰。

陳愷寧表示，也感謝立委廖先翔提出騎樓也應維持檢舉記點的討論，很遺憾最終結果仍取消檢舉記點，理解在中南部騎樓與北部有著不同的樣態，短時間內仍難以強制機汽車退出，期待未來能透過國土署4年400億的計畫以及甫通過行人交通安全設施條例的規範，加強人行道的建設，讓行人至少有一條安全的路能走，不要因為騎樓停車的問題而逼不得已走在車道上，徒增危險。

然而，交通違規最主要的問題，還是在於道路工程不夠完善，路側大多沒有設計臨停及上下貨的空間，使得駕駛與乘客已經長期習慣違停。陳愷寧表示，仍期待政府儘速透過道路設計的改善，來讓駕駛與行人都能在馬路上共同擁有良好的道路環境，目前交通部也承諾每兩個月會與地方政府一同開會討論改善辦法，聯盟也會一起參與協助提供建議。

陳愷寧說，希望交通部能明確給出道路設計改善的目標時間，並且承諾未來在改善完成之時，原先的執法力度能夠恢復，讓併排停車、快車道停車等許多相當危害交通安全等的違規樣態能有效減少。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，面對現實的道路環境不利於駕駛，所以應該把道路環境做好改善，也支持行人零死亡的目標。