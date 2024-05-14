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端午連假將至 這2天國5北向實施時段性高乘載

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
小貨車疑似精神不濟撞上服務區入口匝道之護欄及標誌後側翻。圖／高公局提供
小貨車疑似精神不濟撞上服務區入口匝道之護欄及標誌後側翻。圖／高公局提供

深夜、凌晨或精神不濟時行車易發生事故，根據統計，今年4月1日至5月7日共發生7起死亡事故，其中5件發生於深夜或凌晨天色未亮時候。交通部高公局表示，民眾夜間行車時，應提高警覺勿鬆懈，以確保行車安全；另端午連假6月9日至10日於國5北向實施時段性高乘載管制

根據統計，今年4月1日至5月7日共發生7起死亡事故，其中5件發生於深夜或凌晨天色未亮時候，包含4月25日凌晨2時許，國3南向319公里處，1輛小貨車疑似精神不濟撞上服務區入口匝道護欄及標誌後側翻，造成小貨車乘客1人死亡。

5月7日凌晨1時許，國1高架北向36公里處，1輛小客車撞分隔島島頭翻覆，車輛起火燃燒，造成小客車駕駛1人受困車內死亡。

高公局提醒，人體因生理時鐘因素，夜間通常精神較差，如須夜間開車，建議先於白天養足精神；開車途中如精神狀況不佳，可先至服務區駕駛人休息室或駛離國道充分休息後再出發，避免疲勞駕駛發生危險。

夜間國道通常車流量較低，為維行車安全，仍請用路人勿超速行駛並與前車保持安全行車距離，以免遇緊急狀況時反應不及而肇事。

高公局表示，今年端午連假（6月8日至10日）實施高乘載管制措施，6月9日至10日於國5北向實施時段性高乘載管制，民眾須多加注意並配合。

今年端午連假（6月8日至10日）實施高乘載管制措施，6月9日至10日於國5北向實施時段性高乘載管制。圖／高公局提供
今年端午連假（6月8日至10日）實施高乘載管制措施，6月9日至10日於國5北向實施時段性高乘載管制。圖／高公局提供

高乘載管制 高公局

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