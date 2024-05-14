拒絕核電走回頭路 環團：延役核電是舉債後代

近期核電議題頻上討論桌，例如和碩董事長童子賢也倡議延役核二和核三廠，並在核一、核四廠引進芬蘭OL3新型核電廠等。環團與民間團體表示，位於斷層帶的台灣不適合老舊核電廠延役與新建核電廠，也強調延役或新建核電廠來達成電價下降，完全是為後代舉債。

環保團體與民間團體今天共同召開記者會，回應近來許多企業家主張發展核電的倡議。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，台灣政府長期補貼工業用電，使得我國電價遠低於其他國家，今天想要用核電延役或新建來降低電價，將進一步減損產業對於節能設備的投資。電價低廉欠缺製程改善的誘因，用電大戶也不願投入更多研發成本、升級設備，改善原本生產所產生的耗能問題，這都是企業規避社會責任的作為。

陳憲政強調，台灣為受到天然危害之高風險地區例如地震、海嘯、極端天候狀況等風險，均遠高於世界上其他許多國家，這些安全成本，再加上核廢料的處理成本，以及核電廠除役拆除成本，這些都是全民共同要負擔，延役或新建核電廠來達成電價下降的目標，完全是為後代舉債、慷他人之慨的作為。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，所有希望在台灣使用核電的人士，請先提出核廢料永久儲存方案，以及萬一核災時20公里內的疏散方案，否則核電在台灣這樣多斷層多地震的地方就是一個假議題。

陳雪梨說，今年美國能源部剛剛發表一個報告，指出將採用新一代的技術包括加強式地熱系統（EGS）和閉路式地熱系統（AGS），分三期在全國建立可達125GW的地熱發電，目前已經宣布的有猶他州的400MW案場及加州900MW的案場，這兩個案場合起來就相當於一座核能電廠，「美國能做到，台灣的地熱地質條件更好，沒有理由做不到」。

工作傷害受害人協會專員賀光卍表示， 核電廠對勞工可能造成的危害包括長期暴露輻射導致健康和工安問題，以及地震、海嘯等天災，沒有核安就沒有職安，反對延役老舊核電廠。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，台灣位於環太平洋火山地震帶，天災風險遠比其他地質穩定的國家更高，且國土面積狹小導致撤離安置困難，也無法承受家園被輻射汙染的風險，核一、二廠已除役，活動斷層穿越的核三也即將除役，不應再走核電的回頭路。