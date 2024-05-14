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一般民眾渾然不知還搞反覆「地震」醫列生活中九個傷胃行為急籲：快戒掉

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人因為飲食習慣多樣化，常不自覺在吃東西時增加胃的許多負擔。 示意圖／ingimage
現代人因為飲食習慣多樣化，常不自覺在吃東西時增加胃的許多負擔。 示意圖／ingimage

現代人生活壓力大常犯胃病，面對各樣美食當前不忌品反倒增加胃的負擔。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，胃出了問題，其實大都是自己的不良飲食行為所造成的，他列出九大傷胃行為，其中有些是長年累月的傷害，而一般民眾卻渾然不知。

九大NG行為如下：

一、吃太鹹

太多鹽分，就會讓我們的胃壁「受不了」，胃黏膜會反覆的從充血、水腫到糜爛、潰瘍，一步步走向不可逆的傷害深淵。

二、吃太多醃烤

醃制煙燻食品中的硝酸鹽在我們的胃裡會變身成亞硝酸鹽，再與食物中的胺結合，形成了具有強烈致癌性的亞硝酸胺。

三、飲食不規律

不規律飲食，就像是對胃黏膜下挑戰書。比方不吃早餐，或者今天餓著，明天又吃到撐著，這樣的飲食節奏，是在胃裡搞反覆的「地震」，建議還是要定時定量吃飯。

四、吃太燙或太冷

熱食冷食胃來說，可能是個大考驗。那些「太熱」或「太冷」的美食可能會讓你的胃黏膜覺得超級不舒服，甚至受到傷害。

五、吃太辣

讓人嘴唇麻麻、眼淚汪汪的辣椒、咖哩、胡椒等食物，會讓胃酸「加班加點」，讓胃黏膜超級有壓力。

六、吃太酸

酸性水果像是檸檬、橙子，這些「酸酸甜甜」的水果長期一直在吃，容易讓胃感到有點小刺激，破壞了胃黏膜，仍要適量食用。

七、吃太多油炸

油脂含量高的炸雞、薯條，吃多了不僅讓胃酸「忙到不可開交」，還可能對胃黏膜造成傷害。

八、攝取太多咖啡因

咖啡與濃茶雖然是許多人提神醒腦的好夥伴，但這些含咖啡因的飲品會刺激胃酸分泌過多，反而對胃黏膜不太好。

九、菸酒不離手

酒精也會讓胃酸分泌更多的酸，長期下來，胃會受不了的；而吸菸不僅會刺激胃酸分泌，菸草中的化學物質，還可能對胃黏膜造成傷害。

黃軒也列出胃不舒服後，伴隨而來會出現的八大症狀，包括消化不良、腹部腫脹、噁心嘔吐、腹瀉便秘、食慾不佳、虛弱無力、疲勞、胸口灼熱，甚至是直接出血，有的人會覺得「火燒心」其實是因為胃酸逆流，有的人解黑便，則可能已經是胃潰瘍而出血的跡象。

他呼籲民眾如果以上症狀持續沒有消退，應該要趕快就醫檢查，早點發現治療提高治癒率，只是從現在開始就要努力戒掉自己的NG行為。

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