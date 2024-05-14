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花蓮強震蘇花公路又受創 蘇花安加速興建聲浪起

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
花蓮地震後，蘇花公路全線多處落石坍方阻斷，重災區正是被畫入蘇花安的路段。圖／本報系資料照片
花蓮地震後，蘇花公路全線多處落石坍方阻斷，重災區正是被畫入蘇花安的路段。圖／本報系資料照片

今天上午，環境部召開第二次蘇花安環評初審會議，由於一個月前發生的0403花蓮強震，蘇花路廊的「重災區」，都在被稱為「蘇花公路安全提升計畫」的範圍內，蘇花安環評是否順利在520總統就職前闖關，備受關注。

以往蘇花公路遭遇颱風、地震，就易發生落石、坍方，嚴重阻斷交通，公路局以易肇事、易發生落石坍方的高風險路段，包含蘇澳到東澳段、南澳到和平段、和中到大清水段等三個路段，納入被稱為蘇花改的「蘇花公路改善計畫」，以隧道與橋梁形式，確保人車安全，2020年全線通車。

在蘇花路廊中，仍有三個路段沒被納入蘇花改，公路局規畫把這些路段納入蘇花安改善範圍，包含宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段、花蓮和仁至崇德段，全長共29.9公里，總經費已暴增至820億元，預定2032年竣工。

今年4月3日發生芮氏規模7.2強震，蘇花路廊遭到重創，落石、坍方不斷，位於蘇花改終點、仁水隧道以南的路段受創嚴重，下清水橋斷裂，一度使花蓮成為「孤島」。雖然公路局緊急搶通，讓小客車通行，預計5月底才讓大客車通行，橋梁復建甚至預估今年底前才能完成，同樣影響民眾對蘇花安通行與安全的期待。

由於花蓮強震發生坍方、落石的路段，都在蘇花安的範圍內，蘇花改影響較小，反映兩者的差異甚大的抗災能力；甚至5月10日發生芮氏規模5.8地震後，大清水又發生山崩落石，更讓民眾關注蘇花安的環評進度。 

根據公路局規畫，全長共29.9公里的蘇花安中，從現在蘇花改中仁隧道端蓋起，以10.2公里的長隧道直接延伸至崇德，最終成為蘇花安和仁到崇德段的方案。

關注蘇花安進度的團體「公路邦」就曾發聲明指出，今年2月20日環評初審時，曾有委員提出東北季風對於和平溪橋通行的疑慮而未過關。據了解，遇強風吹襲可採交通管制減速通過即可，應不至於影響整個計畫。因此希望今天的環評初審可順利通過。

2010年，梅姬颱風重創蘇花公路，造成26人死亡，蘇花改環評因而加速通過；花蓮強震後，希望蘇花安加速興建的聲浪更明顯。因此，今天的蘇花安環評初審結果，各界都在關注。

蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋開放小車通行，預定5月底開放大車通行。圖／公路局提供
蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋開放小車通行，預定5月底開放大車通行。圖／公路局提供

環評 花蓮強震 蘇花安

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