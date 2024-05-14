空汙要命／環境部修空品標準 被批太鬆

國衛院分析國內空汙狀況對民眾健康影響發現，近十年空汙獲得改善，確實降低對健康衝擊，但這份研究報告也指出，在臭氧部分，僅百分之卅八測站濃度顯著逐年下降，甚至有三站逐年上升，對此，環境部提醒，民眾務必做好汽機車保養，以降低臭氧濃度，政府則會陸續公告揮發性有機物（VOCs）加嚴法規。

新版空氣品質標準 最快6月上路 製表／元氣中心 環境部日前預告修正「空氣品質標準」草案，加嚴細懸浮微粒（ＰＭ二點五）、臭氧、二氧化硫、一氧化碳等汙染物濃度標準；國衛院最新研究成果顯示，ＰＭ二點五現行標準為每立方公尺十五微克，如下降為十二點五微克，將增加國人平均餘命。

台灣健康空氣行動聯盟指出，環境部預告「空氣品質標準」草案內容過於寬鬆，其中北北基桃竹等五縣市的二氧化氮季均值皆惡化，已要求重新檢討草案。部立台東醫院婦產科主治醫師江盛表示，空氣汙染來源眾多，肺癌已取代肝癌，變成頭號癌王，盼政府訂出合乎國際標準的改善期程。

環境部大氣司長張順欽表示，臭氧的生成過程複雜，主要是由工廠、汽機車等所排放的廢氣中，含有VOCs、氮氧化物等前驅物，在太陽光的照射下產生明顯的日變化，因此，當有足夠的累積條件及陽光強度時，就會生成高濃度的臭氧。

張順欽舉例，過去屏東潮州臭氧小時濃度經常超標，以一九九四年的前五年，與近五年相比，後者大於九十ｐｐｂ的天數少一半，臭氧高濃度明顯下降，卻拉長了臭氧停留在大氣的時間，以致所有測站臭氧濃度下降。不過，陽明山等原本空氣很乾淨的測站，因背景濃度上升，反而出現臭氧濃度不減反增的狀況。

如何降低臭氧威脅？張順欽表示，加強方向為減少臭氧前驅物，民眾應定期保養汽機車，以減少VOCs排放。環境部針對VOCs管控措施，將提出更嚴格法規。