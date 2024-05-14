空汙要命／專家解析 PM2.5為何傷肺更傷心

眾所皆知ＰＭ二點五濃度與肺癌有關，但國衛院最新研究發現，ＰＭ二點五濃度與中風的關係更為密切。台大醫院內科部整合醫學科主任王宗道表示，愈來愈多研究證實，空汙與氣喘、過敏、肺癌等疾病有關，其中又以心血管疾病的影響最大，「台灣高血壓治療指引摘要」即直接點出空氣汙染已嚴重威脅血壓及心血管疾病。

王宗道表示，臨床觀察發現，長期暴露在ＰＭ二點五空汙環境中的民眾，血壓容易升高，且增加心房顫動、心律不整、心肌梗塞的風險。

空汙與肺癌 製表／元氣中心

至於空汙為何增加中風機率？王宗道解釋，其機轉為ＰＭ二點五引起的氧化自由基微膠細胞活化，進而誘發身體發炎反應，持續刺激神經系統，產生血栓、破壞血管內壁，最後造成動脈硬化。

最新版「台灣高血壓治療指引摘要」強調，空氣汙染對血壓及心血管疾病的日常威脅值得重視，ＰＭ二點五不只傷害肺臟，極細小的懸浮微粒穿透肺泡，直接進入血管，隨著血液循環到達全身各器官。

王宗道指出，心房顫動病患中風機率為一般人的五倍，而心房顫動與空氣汙染息息相關，研究發現，ＰＭ二點五濃度愈高，中風機率隨之增加二至三倍。中老年人或慢性病族群為空汙致病的高風險族群，近年來證實，年輕族群同樣受到空汙傷害，提高心血管疾病風險。

「溫差劇烈變化，將增加空汙對人體的危害。」王宗道說，冷暖交替變化，將提高ＰＭ二點五濃度，引發心血管收縮、血壓上升，誘發心律不整、心房顫動等反應。