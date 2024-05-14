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新聞眼／空汙嚴重地區 應加強癌篩

聯合報／ 本報記者沈能元

國衛院最新研究證實，細懸浮微粒（ＰＭ二點五）與肺癌、慢性阻塞性肺病、中風、缺血性心臟病等死亡率息息相關，然執政黨積極推動非核家園政策，提高火力發電比率，讓空汙問題更為嚴重，如不及時懸崖勒馬，又未能提高前端空汙預防經費，國人平均健康餘命恐永遠落後於日韓，且健保財務困境永無翻身之日。

台大公衛學院研究發現，長期暴露於細懸浮微粒（ＰＭ二點五）等空汙環境，罹患肺腺癌風險不亞於每天一包香菸的老菸槍。國衛院十年長期分析報告更證實空汙對於國人健康的危害，恐大幅增加中風、心臟血管疾病等風險。

臨床實證資料均指向空汙是會要人命的，但執政黨卻仍緊抱非核神主牌，無視於台灣肺癌患者逐年增加，年增一萬七千多人，也漠視空汙對於心血管疾病的威脅。難道政府官員不用呼吸嗎？不擔心錯誤政策禍延子孫嗎？

如果持續燃煤發電，空汙不減，中南部民眾首當其衝，恐在不知不覺中罹病，政府除了召開專家會議、全盤檢討能源政策，還需加強前端疾病預防經費，例如，將空汙嚴重地區民眾納入「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢對象，並以公務預算補助癌症篩檢。

再者，政府應盡速擬定更嚴格的空汙管制政策，環境部提供全國各地空汙情形，作為衛福部研擬癌症篩檢政策的重要參考依據。

衛福部疾管署在準總統賴清德五二○就任前一天，全面解除口罩令，象徵國人正式邁入後疫情階段；然而，若政府不重視空汙防制，放任各種汙染源肆虐橫行，絕大部分民眾仍將在致命空汙的恐懼下，繼續過著「口罩人生」。

中風 口罩 肺癌

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