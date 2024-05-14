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3大類補充保費 專家建議調高

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁。 圖／聯合報系資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁。 圖／聯合報系資料照片

現行健保補充保費費率為百分之二點一一，健保署考慮調高，且對六種不同樣態的補充保費，分別課以不同費率。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，租金收入、股利股利、執行業務所得等三大類，可研議增加補充保費費率，至於兼職項目則需要慎重考慮，不可加重底層民眾的負擔。

洪子仁表示，即將上任的準總統賴清德提出「健康台灣深耕計畫」，其中包括透過多元財務管道，增加健保總額，醫界普遍支持健保署對不同樣態的補充保費，設定不同的費率。健保署研擬「補充保費」調整走向，除調高百分之二點一一費率外，繳交天花板上限也可能調高，從現行一千萬調到五千萬元。

洪子仁表示，租金收入、股利股利、執行業務所得等三類補充保費，可以研議提高費率。但兼職費率部分，就需慎重考慮，因大部分兼職民眾就是因為經濟不佳，才需額外打工賺錢，建議維持現有費率。

洪子仁指出，除調整二代健保補充保費費率，仍應思考調高現有健保費率，並由公部門適度編列公務預算，才能有效改善健保財務困境。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，二代健保修法，將健保費採一般保費、補充保費等雙軌制，實際狀況卻是「愈有錢的人，愈有能力少繳補充保費」。她舉例，大老闆將多筆已達需要繳交補充保費上限的收入，採併單處理，最終僅需繳交一筆補充保費，或將多單已接近收取補充保費下限的收入，採取拆單方式，達到逃費目的。

林雅惠認為，欲健全健保財務，仍須回歸改革健保支出，讓醫療費用合理成長並採取量能付費，才可務實面對健保困境。

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