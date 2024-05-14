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血尿不斷 原來是急性腎絲球腎炎

聯合報／ 黃道民／台大醫院內科部腎臟科主治醫師
急性腎絲球腎炎與泌尿道感染臨床區分線索 資料來源／黃道民
急性腎絲球腎炎與泌尿道感染臨床區分線索 資料來源／黃道民

28歲小薇是一名上班族，幾乎每年都會發生一次泌尿道感染，出現解尿疼痛、血尿症狀，有時會伴隨發燒，曾住院接受抗生素治療。最近感冒一周後，她發現尿液呈深茶色，儘管遵從醫師建議多喝水勤上洗手間，但血尿未改善且愈感疲勞、無精神，到醫院進一步檢查被診斷為急性腎絲球腎炎。

這次小薇沒有發燒、解尿疼痛或局部痠脹感等症狀，但有明顯血尿，經理學檢查發現，她的下肢水腫、腎臟兩側有敲擊痛，檢驗數據顯示腎絲球過濾率下降，並有血尿及蛋白尿，初步診斷為急性腎絲球腎炎或快速進展型腎炎，建議住院接受腎臟切片檢查及後續照護。

「血尿和腰痛」是急性腎絲球腎炎常見症狀，但需與一般泌尿道感染作區分。腎絲球腎炎通常由腎臟免疫失調所引起，因感染症或自體免疫疾病，或原發自腎臟機能失調，臨床症狀有血尿、泡泡尿、腎絲球過濾功能下降或貧血。泌尿道感染病程較短，常伴隨發燒、畏寒及單側腎臟敲痛。

急性腎絲球腎炎是腎功能在一或數周內急速下降，伴隨尿中有紅血球以「變形紅血球」型態呈現，若加上血中腎功能指數異常且有蛋白尿，應積極以血清學檢查及腎臟切片檢查，以正確診斷儘速治療保存腎功能，避免進展到需洗腎地步；泌尿道感染則需抗生素治療，並找出潛在原因，以避免再度發生。

腎臟發炎在早期可能不易察覺，當發現尿液中有血尿、泡泡尿或其他異常時，請務必及時就醫進行檢查。早期發現腎絲球腎炎，充分與腎臟專科醫師討論適切的治療選擇，預防疾病進展，才能常保腎臟健康，享受快樂人生。

腎功能 腎臟 血尿

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