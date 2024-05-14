健康主題館／午睡有益健康 小睡30分鐘最佳

你有睡午覺的習慣嗎？研究顯示，午休小憩好處多，包括恢復體能、提高學習能力等，對健康有正面影響。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文強調，適度的休息很重要，但午休不要超過1小時，以30分鐘為佳，只需「閉目養神」即可。

許多人午餐後會昏昏欲睡，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，這屬於正常的生理現象，一部分是因為白天消耗體能，導致午餐時段會特別想睡；另一原因是攝取的食物讓血糖升高，人體分泌大量胰島素來平衡，因此產生睡意。

不過，林舜穀提醒，午睡不要超過60分鐘，否則會讓大腦進入深層睡眠階段，醒來後易有昏睡感，且影響夜晚的睡眠品質。

林舜穀說，尤其午後有重要活動或需要高度集中注意力的工作，應避免過長的午睡。此外，有嚴重失眠問題的人，過度依賴午睡會打亂夜間的睡眠模式。

午睡有5大好處

1.修復大腦系統

白天小睡可促進大腦的海馬體，讓腦部清出儲存空間，加強工作及學習效率。林舜穀說，若是前一天晚睡、熬夜，午睡片刻能提振精神，對保持記憶功能有正面影響。

2.降低心血管疾病

睡眠不足容易引發高血壓，林謂文指出，因為身體原本要運作副交感神經，進入心跳變慢、體溫和血壓下降的休息狀態，但如果睡眠不足會刺激交感神經再度反應，因此適度休息很重要，可降低心血管疾病發生機會。

3.眼睛徹底休息

午睡是讓眼睛徹底休息的好機會。尤其是一上午緊盯電腦，應闔上眼睛休息，讓睫狀肌得到充分放鬆，同時分泌淚腺滋潤眼球，減少眼睛疲勞及乾眼症發生。

4.改善腦供血

國際刊物「Heart」雜誌發布一項研究指出，偶爾午休每周1至2次的人，與完全沒有午睡習慣的人相比，中風或心衰竭發生的風險降低48%。

5.提升免疫力

在睡覺的過程中，可刺激身體裡的淋巴細胞，增強免疫細胞活性。「睡飽、吃好、多運動」是提升免疫力的基礎，透過午睡可以舒緩壓力、提高免疫力。

4種午睡NG行為

睡錯了也會造成身體傷害，包括胃食道逆流、增加失智風險、視網膜血管缺氧、晚上睡不著等問題，林舜穀提醒，應避免以下4大錯誤的午睡行為。

1.吃飽睡

吃飽立刻躺著，會讓胃腸的蠕動變慢、減少消化酵素分泌，易增加胃酸逆流的機會；最好餐後散步10幾分鐘再休息片刻。

2.睡太久

午睡可幫助睡眠不足的人維持記憶功能，但是睡太多反而會增加失智風險。國外研究顯示，午睡的時間愈長，未來罹患阿茲海默症的風險愈高；過度午睡與認知功能的下降可能有雙向影響，應調整老年人的日間睡眠休息習慣。

3.趴著睡

有人午睡後，會覺得眼冒金星或視線模糊，原來是趴睡姿勢，手肘直接壓著眼球，導致血流量不足有關，嚴重可能造成青光眼、黃斑部病變。建議靠在椅子上午睡，或使用午睡枕支撐頭部重量，避免眼疾上身。

4.太晚睡

午睡會影響夜間睡眠，不要超過下午4點才睡；已經晚睡了，瞇一下就好，否則2、3小時後就要吃晚餐，會打亂生活作息。