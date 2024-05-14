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41歲男接受達文西手術 減重40公斤 甩開糖尿病

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導

41歲鍾先生罹患糖尿病3年，體重達113公斤、身體質量指數（BMI）42，也引發睡眠呼吸中止症，影響白天精神狀況，一年前經由減重手術減去40公斤，目前體重維持72公斤，術後糖化血色素從原先的7.2%降至5.8%（正常值4-6%），無需再使用糖尿病藥物。

肥胖是糖尿病最大的危險因子，中國醫藥大學新竹附設醫院減重外科醫師李威傑表示，肥胖控制對於糖尿病治療扮演關鍵角色，亞洲人BMI≧25視為肥胖症，BMI≧27.5者建議執行代謝減重手術。因此鍾先生接受達文西減重手術，一個月減重40公斤，並且甩開糖尿病。

李威傑指出，近年以減重手術治療糖尿病，是醫學科技的重大突破。目前減重手術主要為胃縮手術和胃繞道手術兩種，胃縮手術時間約40分、傷口3公分，胃繞道手術時間約1小時20分、傷口1.2公分，住院皆為1至2周；若採行達文西減重手術，縮短手術時間，傷口0.8公分，住院兩晚即可出院。不過，若是心臟衰竭、洗腎等內科疾病嚴重患者，並不適合施行減重手術。

李威傑提醒，由於減重手術是胃腸道手術，因此術後必須修正飲食生活習慣，尤其抽菸患者術後要留意胃潰瘍問題，平時飲食較油膩者小心拉肚子，吃東西太快者要細嚼慢嚥避免嘔吐。

目前衛福部健保署針對BMI32.5以上的糖尿病、高血壓及睡眠呼吸中止症患者，施行減重手術治療給予給付。李威傑指出，若只是單純為了減重施行手術並不符合健保給付者，則必須自費約25萬元。

手術 減重 糖尿病

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