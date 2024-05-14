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健康你我他／耳順之年親親抱抱 平淡生活更有溫度

聯合報／ 文／張曉莉（新北新店）
年老了還是需要性與愛，也可以擁有情趣，可為平淡的生活增添幸福感。圖／張曉莉提供
年老了還是需要性與愛，也可以擁有情趣，可為平淡的生活增添幸福感。圖／張曉莉提供

時光飛逝，日前老伴陪我去辦敬老卡。回家坐公車手裡揣懷著這張敬老卡，內心有點百感交集，到了年紀上的分水嶺，不再年輕了。但轉念一想，這何嘗不是一個里程碑。牽著老伴的手回到家，心裡暖洋洋的，我跟老公撒嬌，他給了我一個擁抱，我喜歡這種溫暖的情意，互相呵護憐惜。

我們結婚38年了，老公大我7歲。他很有活力，喜歡運動踏青，跳國標、打球、騎車、爬山，40、50歲時仍保有質量不錯的性愛。我認為夫妻之間的房事是很重要的，可增進感情溫度，所以我很配合也很享受，我們從結婚到現在一直都有保持，我想這是讓我們看起來年輕的方式。

早已邁入耳順之年，我仍時常跟老公撒嬌，要求擁抱，每天早上起來會kiss，互道早安，開啟快樂開心的一天。我想是生活的情趣彌補了年齡與體力的限制，也喜歡更平淡有溫度的感覺。即便在我這樣年紀裡，互相關心的情意就是最有溫度的情趣表達，親密行為就像爐邊添一點星星柴火，溫柔的肌膚之親，滿足身心。

年輕時，為了孩子、家庭在努力，老年一起享受悠閒愉快的生活，只是隨著年紀增長性愛次數稍稍遞減，但是不減生活的情趣與快樂，這樣的生活對老年的我們更感踏實。年老了還是需要性與愛，也可以擁有情趣，可為平淡的生活增添幸福感。

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