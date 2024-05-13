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床笫失和釀婚姻裂痕…心理師解讀外遇男性：常用「1理由」降低罪惡

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
心理師表示，外遇的男性最容易因「妻子不願意發生性行為」作為合理化的行為。示意圖／Ingimage
心理師表示，外遇的男性最容易因「妻子不願意發生性行為」作為合理化的行為。示意圖／Ingimage

婚姻關係的經營相當困難，其中牽涉伴侶雙方的感情基礎、家庭關係，以及性生活等各層面。尤其面臨「老夫老妻」狀況時，床笫失和成為常見的狀況。心理師表示，外遇的男性最容易因「妻子不願意發生性行為」作為合理化的行為。泌尿科醫師則說，不論男女，都可能因為更年期導致賀爾蒙降低而性慾減退，尤其女性會產生陰道乾澀容易受傷，其實選擇適合的潤滑液一樣可以享受性愛

「我犯了全天下男人都會犯的錯。」反應了男性對於外遇時的典型心理狀況。心理諮商師林萃芬表示，臨床上遇到許多夫妻在性愛上失和導致的男方外遇，一方面是妻子長期將心力用在孩子、工作上；二來則是丈夫的求歡時，常遭到拒絕，因此沮喪灰心。

林萃芬說，當男性在家中的需求沒有得到滿足，而外面突然又有激情的成分近來，很容易發展成一段感情，而男方時常會因為「是妳不滿足我，所以我才往外尋求」，用以降低罪惡感，合理化自己尋找第三者的行為。

林萃芬表示，男女對於婚姻滿意度，通常丈夫在性生活比分較重，而太太則在乎「愛的流動」，而夫妻「無性生活」久了，突然要進行親密互動時彼此都會覺得尷尬。建議可以先從談心開始，或是安排出遊增進感情，自然而然的營造親密的氣氛。

台中榮總泌尿外科主治醫師胡如娟則表示，女性更年期後，陰道自然的分泌物不足，因此在性愛時容易因為乾澀而「破皮」受傷，間接影響女方性愛意願，若要擁有良好的性愛，潤滑液的選擇相當重要，由於私密處相當脆弱敏感，切記要選擇「水性」潤滑液，避免油性、矽性潤滑液，不好清潔外，若是清潔過頭，也都容易讓陰道發炎，並且在性愛過程中時時補充潤滑，才能達到良好的性愛體驗。

泌尿科醫師顧芳瑜則說，男性隨著年齡增長，男性賀爾蒙刺激也會增加，暴露時間愈長愈容易導致攝護腺肥大，連帶產生勃起功能障礙，有時是心理因素，覺得自己沒用，因此慢慢壓制自己的性慾，建議積極尋求醫療介入，才能維持良好的性愛關係。

顧芳瑜也建議，臨床上男性向外尋求妻子以外的性愛對象的狀況確實比較普遍，因為妻子無法配合，從醫學上的觀點來說，男性確實較追求感官上、身體上的刺激，若能將需求與妻子溝通是最好的，若沒有辦法也建議透過情趣用品透過DIY（自慰）的方式滿足性需求。

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