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台灣當代電影展西班牙開映 呈現寶島內部故事

中央社／ 台北13日電

西班牙代表處文化組與巴塞隆納獨立策展人合作，16至18日將推出「台灣內部的故事」當代電影展，選映「金錢男孩」等6部電影與講座，期待增進西班牙民眾對台灣電影的認識。

文化部今天透過新聞稿表示，此次選映作品包含「春行」、「金錢男孩」、「無主之地：一部台灣電影」、「」、「阿霞的掛鐘」及「臨時工」，將於當地赫羅納電影院（Cinemes Girona）輪番放映。

策展人弗雷克薩斯（Miquel Martí Freixas）及索亞瑞斯（Catarina Brites Soares）表示，影展聚焦於台灣過去10年的影片，要展示一系列台灣最佳新銳導演的劇情片和紀錄片、長片和短片、城市和鄉村的故事等多樣化作品。

兩人想帶西班牙觀眾接觸當前台灣社會的各種結構性主題，其中女性導演的視角也被納入，對於了解台灣現況至關重要。

「無主之地：一部台灣電影」是關於東海上「釣魚島/台」主權之爭，為台、美雙國籍導演洪子健的紀錄片作品。劇情片「金錢男孩」則講述中國境內同志的故事與處境，在2021年入圍第74屆坎城影展的「一種注目」競賽單元。此外，也將放映導演陳芯宜的「阿霞的掛鐘」、「豬」，以及許慧如的「臨時工」等短片。

受邀在影展中主講3場電影講座的旅法電影學者陳潔曜表示，這次影展可說是台灣電影的當代切片，能看到「侘寂」的東方哲思於電影「春行」中實踐，社會議題的影像在陳芯宜的短片裡呈現，和台灣同志電影40年在「金錢男孩」中的軌跡，呼應了台灣帶領華語電影民主化的先鋒地位。

西班牙 電影

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