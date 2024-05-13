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本周早晚溫差大！周日前水氣減少 這天溫度驟降「僅16度低溫」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降。明天各地大致多雲到晴，但早晚溫差大。周四這波東北季風較周二強，溫度會再更低，北部約17至18度，局部地區有機會降至16度。記者侯永全／攝影
今天鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降。明天各地大致多雲到晴，但早晚溫差大。周四這波東北季風較周二強，溫度會再更低，北部約17至18度，局部地區有機會降至16度。記者侯永全／攝影

今天鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降，中央氣象署預報員張承傳表示，本周受2波東北季風影響，水氣較少，各地大致多雲到晴，但早晚溫差大。周四這波東北季風較周二強，溫度會再更低，北部約17至18度，局部地區有機會降至16度；下周一台灣附近將有鋒面形成，水氣稍增多。

氣象署粉專「報天氣－中央氣象署」今貼出昨天、今天2日中午氣溫變化圖，指出昨天下午1時，北台灣32度高溫，今天下午1時驟降至19度；氣象署表示，今天在東北季風影響下，北部、東半部天氣變得涼爽舒適，中南部也不像昨天那麼熱。

氣象署粉專指出，就算到了5月，東北季風仍有機會來到台灣附近，俗諺說「未食5月粽，破裘不甘放」，意指端午節前都有天氣突然變涼的機會，只是影響頻率會愈來愈少、程度愈來愈弱。

預報員張承傳今下午表示，本周受到2波東北季風影響，周四前北部、東半部早晚較有涼意，降雨情況逐漸減少。明天降雨逐漸減少，東北部、東部地區、中南部山區有局部短暫陣雨，北部、東南部有零星陣雨；午後中南部、花東山區有局部雷陣雨，中南部平地則為多雲到晴。

周日前水氣較少，各地大致多雲到晴但迎風面東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區也會有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張承傳指出，明天各地早晚較涼，北部、東北部低溫約18至19度，其他地區20至23度，白天高溫部分，北部、東北部、東部地區約25至27度，較今天高一些，其他地區27至31度。

周三（15日）東北季風減弱，但各地早晚仍偏涼；周四（16日）這波東北季風再增強，低溫比周二（14日）更低，北部約17至18度，局部地區低溫有降至16度的機會。

周五至周日（17至19日）東北季風逐漸減弱，天氣回暖，北部低溫23度以上，高溫可達30度。

張承傳表示，下周一在台灣附近會有鋒面形成，因此水氣稍為增多，除東半部外，北部、南部地區有零星降雨，午後各地會有局部短暫陣雨。

低溫 東北季風 氣象署 鋒面

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