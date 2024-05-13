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吉隆坡台灣學校感恩音樂會 葉非比鋼琴伴奏

中央社／ 吉隆坡13日專電

母親節前夕，吉隆坡台灣學校11日舉行「2024臺灣感恩樂舞洄響」音樂會，合唱團演唱原住民布農族歌謠，學生演奏小提琴、爵士樂，駐馬來西亞代表葉非比鋼琴伴奏聲樂曲。

葉非比為華文「白茶花」、馬來文「母親Ibu」、義大利歌劇選曲托斯卡「為了藝術，為了愛」3首聲樂演唱伴奏，受到與會大馬雪蘭莪州議長劉永山、教育界與僑界人士高度肯定。

葉非比曾任總統府合唱團鋼琴伴奏，休假時多次練習，希望以音樂搭起台馬交流新舞台。她說：「音樂是人類的共同語言，也是人文、藝術、創意、生活的核心。」

根據吉隆坡台灣學校新聞稿，這次學校合唱團演唱You Raise Me Up、布農族歌謠「拍手歌」、「知足」，以及台校學生的小提琴演奏、拉丁舞蹈、爵士樂演出，受到與會的大馬人士高度稱許。

吉隆坡台灣學校校長鄭雅芬也以鋼琴獨奏詮釋融合4種曲風的「望春風奇想曲」。

根據新聞稿，馬來西亞國立波特拉大學（UPM）音樂系主任洪美楓演唱華文「白茶花」、馬來文「母親Ibu」、義大利歌劇選曲托斯卡「為了藝術，為了愛」聲樂歌曲，葉非比鋼琴伴奏。

吉隆坡台校董事長林永昌說，為迎接母親節，吉隆坡台灣學校將這場活動定位為「感恩樂舞發表會」，不僅向全天下母親表達感謝，也凸顯台校是培養世界公民的品牌學校，孕育友善思源的寶島情懷。

吉隆坡 音樂會 馬來西亞

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