3男玩火釀停業半年！家樂福中原店大火後「損失逾3億」15日將重新開幕

桃園市中壢區家樂福中原店去年12月3日因3名年輕男子玩火，估計損失逾3億元，卻未求償。該店停業近半年重新裝潢賣場，今天公告該店將在15日重新開幕，家樂福公關主管下午表示，24小時中原店重新開幕試營運，該店首創聯手全台酒類零售龍頭酒條通，打造酒類零售24小時「店中店」及500坪「服飾＋鞋類＋運動運品區」。

家樂福中原店去年12月3日凌晨大火，3名年輕男子在賣場清潔用品區，持殺蟲劑噴向點燃打火機闖下大禍，造成該店商品損壞與地下室車輛泡水，被迫停業5個多月，預估損失逾3億元，最後家樂福決定「不向肇事者求償」。

家樂福中原店公告15日重新開幕，家樂福公司預定明天邀請新聞媒體前往中壢中原店開箱介紹，該店進駐專櫃工作人員今天下午進行鋪貨最後整理，十分忙碌，家樂福公關主管表示，中原店重新裝潢打造3000 坪賣場空間，已通過建築、消防安全檢查，全台首次引進老虎歡樂世界 tigers world進駐通路賣場， 首次聯手酒條通在賣場打造酒類零售24小時「店中店」特色，該店拓展新專櫃進駐，新型態Hyper3.0規格，將提供消費者購物消費新體驗。