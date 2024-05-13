硬排過夜班、暴露游離輻射下 懷孕醫控遇職場霸凌…衛福部曝介入處理原則

新北永和區某醫院傳職場霸凌，一名影像醫學部專任主治醫師控訴，科內負責排班的資深醫師連續讓科內2名懷孕女醫師，違法過夜值班，強迫孕婦暴露在游離輻射環境工作。該名醫師今受訪表示，她為保全工作忍下，卻讓排班醫師得寸進尺，走投無路才向醫院申訴。目前該院經調查委員會最終調查決議，認定該名排班醫師有職場霸凌事實。

受到職場霸凌的女醫師今下午出面受訪指出，自從科內某資深男醫師負責排班後，一名學姊醫師去年懷孕期間，便開始便被排違法的過夜值班，至少需要連續工作32小時，工作若遇到有游離輻射的狀況，還需拜託其他同事幫忙代班，今年自己懷孕也遭受同樣待遇，但為保全工作選擇默默忍下。

但不料換來卻是該名排班醫師變本加厲，甚至語帶威脅，要她自己想辦法找其他醫師代理，甚至要她提出文獻證明進行游離輻射檢查會影響胎兒等，讓她情緒受到很大影響。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部與勞動部密切配合，讓醫院醫事人員權益均有一定保障，如住院醫師由「勞基法」給予保障，而主治醫師等受聘僱的員工於「職業安全衛生法」第31條規範，「雇主不得使妊娠中之女性勞工從事下列危險性或有害性工作」，給予懷孕婦女應有的保護，此部份已列為醫院評鑑項目之一。

劉玉菁說，在醫院服務的醫事人員懷孕後，遭遇到職場霸凌，建議先向院方申訴，由院方處理，但若院方不處理可向所轄地方勞工局申訴，依「勞資爭議處理法」進行處理，而目前發生職場霸凌的醫院院方已進行處理，現在先交由院方處理，院方若有需要衛福部協助，衛福部才會介入處理。