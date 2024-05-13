快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

國1大雅交流道銜接台74線通車 陳建仁出席典禮讚：節省行車時間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台中「國道1號銜接台74線交流道工程」今完工，行政院長陳建仁（圖右）主持通車典禮，中市府由副市長黃國榮（圖左）出席。記者劉柏均／攝影
台中「國道1號銜接台74線交流道工程」今完工，行政院長陳建仁（圖右）主持通車典禮，中市府由副市長黃國榮（圖左）出席。記者劉柏均／攝影

行政院長陳建仁13日前往台中市出席「國1大雅系統交流道通車典禮」時表示，交通部高速公路局施工團隊在施工期間克服COVID-19嚴峻疫情、營造人力短缺及物料價格飆漲等各種挑戰，採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工所需期程，使大雅系統交流道得以提早於今日通車，讓台中市民能夠利用台74線，直接銜接國道1號，其中國道1號往潭子方向，豐原交流道至崇德的出口匝道，預估尖峰時段可節省約26分鐘；而國道1號往西屯方向，豐原交流道至西屯出口匝道部分，也推估在尖峰時段可省下約20分鐘的行車時間，對改善台中地區的交通壅塞帶來極大助益。

陳建仁表示，解決民眾行的需求，並提供用路人安全、舒適、快捷的交通服務，一直是中央與地方政府共同努力達成的使命，尤其在加強高快速公路系統性連結，健全國人生活圈的交通建設方面，不僅是各地方政府殷殷期盼的目標，更是行政院重要的施政方針。

陳建仁指出，為因應台中都會區沿國道1號廊帶的蓬勃發展，交通部高速公路局去年已完成國道4號豐原潭子段的通車。而今日大雅系統交流道通車後，台中市民即可利用台74線，直接銜接國道1號，其中國道1號往潭子方向，豐原交流道至崇德的出口匝道，預估尖峰時段可節省約26分鐘；而國道1號往西屯方向，豐原交流道至西屯出口匝道部分，也推估在尖峰時段可省下約20分鐘的行車時間，對改善臺中地區的交通壅塞帶來極大助益。

他強調，國道3號與台74線組成的環線，為市區與屯區居民及民眾提供便捷的交通服務；而國道3號、國道4號連接山線與海線，亦讓台中整體交通路網形成由內而外的環線結構。

此外，陳建仁提到，為進一步提升台中地區高速公路服務品質，行政院在111年1月10日核定有國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究，總經費94.7億元，目前建設計畫正由國家發展委員會審議中，規劃作業逐步進行，期盼未來完工後，可滿足台中國際機場及中部科學園區快速發展所衍生的交通需求，促進交通發展更蓬勃，並平衡區域發展，健全大臺中生活圈的交通建設。

陳建仁表示，今日通車的工程建設，雖然在施工期間遭遇COVID-19嚴峻疫情、營造人力短缺及物料價格飆漲等各種挑戰，但工程團隊仍十分靈活地採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工所需期程，使大雅系統交流道得以提前在今日完成通車。對此，他特別感謝工程團隊的辛勞，同時也感謝台中市政府大力協助，透過中央與地方政府攜手合作，讓重大工程建設能夠如期、如質、如實完工。

國道 陳建仁 高速公路

延伸閱讀

全到齊！國一台中接台74線通車 藍綠2026中市長可能人選曝光

花東建設3草案明表決 陳建仁：在野政黨應遵守民主憲政

行公義、存謙卑 陳建仁讚執政團隊「全球驚艷」

影／520總統就職 陳建仁籲：朝野黨團、縣市長共襄盛舉

相關新聞

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

根據中央氣象署地震報告，今天下午3時57分，南投縣信義鄉發生規模4.1地震，深度21.6公里，震央為南投縣政府東南東方2...

懷孕女醫控排班男醫職場霸凌 硬排過夜班、暴露輻射下

新北永和區某醫院傳出職場霸凌，一名影像醫學部專任主治Y醫師控訴，科內負責排班資深男醫師連續讓科內2名懷孕女醫師，違法值過...

減重怎麼吃？168間歇、211餐盤數字法百花齊放 醫師、營養師：這2種最適合大眾

瘦身始終是熱門話題，「數字減重法」更百花齊放，包括211餐盤法，以及168、186、1014、204間歇飲食等，究竟哪招管用，還能瘦得健康，各有見解。不過，在專業減重醫師、營養師眼中，仍有最大公約數，適合普羅大眾；另外，嘴巴動不停又想瘦下來的族群，若想達標，又能考量採納哪種方式突圍？

跨縣市放蜂箱…蜂農像游牧民族 天然災害補助紓困認定讓農政單位燒腦

今年荔枝和龍眼的開花率約三成，蜜蜂的蜜源大減，蜂農預估今年蜂蜜產量剩一至兩成，農業部本（5）月9日雖宣告蜂農可獲天然災害...

國中生吸菸率降、電子煙使用率卻升 國健署憂心：傷身又傷腦

電子煙、加熱菸等新興菸品外型與口味容易吸引未成年嘗試，但新興菸品傷身，衛福部國健署調查發現，國中生電子煙使用率不降反升，...

震央在南投信義鄉！15時57分規模4.1地震 最大震度3級

根據中央氣象署最新資訊，今天下午3時57分發生芮氏規模4.1地震，地震深度21.6公里，震央位於南投縣政府東南東方29....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。