國1大雅交流道銜接台74線通車 陳建仁出席典禮讚：節省行車時間

行政院長陳建仁13日前往台中市出席「國1大雅系統交流道通車典禮」時表示，交通部高速公路局施工團隊在施工期間克服COVID-19嚴峻疫情、營造人力短缺及物料價格飆漲等各種挑戰，採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工所需期程，使大雅系統交流道得以提早於今日通車，讓台中市民能夠利用台74線，直接銜接國道1號，其中國道1號往潭子方向，豐原交流道至崇德的出口匝道，預估尖峰時段可節省約26分鐘；而國道1號往西屯方向，豐原交流道至西屯出口匝道部分，也推估在尖峰時段可省下約20分鐘的行車時間，對改善台中地區的交通壅塞帶來極大助益。

陳建仁表示，解決民眾行的需求，並提供用路人安全、舒適、快捷的交通服務，一直是中央與地方政府共同努力達成的使命，尤其在加強高快速公路系統性連結，健全國人生活圈的交通建設方面，不僅是各地方政府殷殷期盼的目標，更是行政院重要的施政方針。

陳建仁指出，為因應台中都會區沿國道1號廊帶的蓬勃發展，交通部高速公路局去年已完成國道4號豐原潭子段的通車。而今日大雅系統交流道通車後，台中市民即可利用台74線，直接銜接國道1號，其中國道1號往潭子方向，豐原交流道至崇德的出口匝道，預估尖峰時段可節省約26分鐘；而國道1號往西屯方向，豐原交流道至西屯出口匝道部分，也推估在尖峰時段可省下約20分鐘的行車時間，對改善臺中地區的交通壅塞帶來極大助益。

他強調，國道3號與台74線組成的環線，為市區與屯區居民及民眾提供便捷的交通服務；而國道3號、國道4號連接山線與海線，亦讓台中整體交通路網形成由內而外的環線結構。

此外，陳建仁提到，為進一步提升台中地區高速公路服務品質，行政院在111年1月10日核定有國道1號后里至大雅路段拓寬計畫可行性研究，總經費94.7億元，目前建設計畫正由國家發展委員會審議中，規劃作業逐步進行，期盼未來完工後，可滿足台中國際機場及中部科學園區快速發展所衍生的交通需求，促進交通發展更蓬勃，並平衡區域發展，健全大臺中生活圈的交通建設。

陳建仁表示，今日通車的工程建設，雖然在施工期間遭遇COVID-19嚴峻疫情、營造人力短缺及物料價格飆漲等各種挑戰，但工程團隊仍十分靈活地採取施工與用地取得併行的作業方式，大幅縮短施工所需期程，使大雅系統交流道得以提前在今日完成通車。對此，他特別感謝工程團隊的辛勞，同時也感謝台中市政府大力協助，透過中央與地方政府攜手合作，讓重大工程建設能夠如期、如質、如實完工。