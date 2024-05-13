跨縣市放蜂箱…蜂農像游牧民族 天然災害補助紓困認定讓農政單位燒腦

今年荔枝和龍眼的開花率約三成，蜜蜂的蜜源大減，蜂農預估今年蜂蜜產量剩一至兩成，農業部本（5）月9日雖宣告蜂農可獲天然災害現金救助及低利貸款，但養蜂人家像游牧民族，跨縣市放蜂箱讓蜜蜂採蜜是常態，蜂箱認定成為救助標準的一大難題，農政單位迄今還在燒腦。

農政單位統計，全國養蜂箱數約21萬3千箱，產值約19.3億元，彰化縣養蜂主要分布在彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮，班員約110人，飼養蜂箱約1萬1千箱，隨季節和蜜源植物開花期由南部往北部養蜂，年產量約39萬公斤，縣政府推估年產值約1億元。

今年中部地區荔枝和龍眼受氣候影響，開花情況普遍不佳，連帶影響蜜蜂採蜜。彰化縣社頭鄉青農聯誼會長蕭家宏今表示，地球氣候變遷和空氣汙染等因素造成蜜蜂採蜜困難，過去4年蜂蜜都歉收，今年特別嚴重，以目前採蜜情況來看，蜂蜜產量剩下一至二成。

蕭家宏說，蜂蜜產量雖大減，南彰蜂農無意坐地起價，將改較小包裝，從去年最大包5公斤改為3公斤，讓更多消費者可以吃到蜂蜜，價格方面維持去年的每公斤300元，比北部便宜100元至200元；此外，聽說中央公告蜂農可獲天然現金救助及低利貸款，還沒公告如何申請和補助標準，但無論是現金和低利貸款，蜂農都希望政府趕快公告幫助度難關。

彰化縣政府農業處表示，過去沒嚴格規定養蜂要申報和登錄，養蜂人家遭遇百年大災，政府啟動補助和貸款紓困，出現沒養蜂人家和蜂箱數量的登錄數字，農政單位不想「以小人之心度君子之腹」，但政府動支公帑補助和紓困都要明確數據，現在箱蜂數量認定成難題。

農業處指出，各種農作物採定植，固定在同一地方生長、受災，政府展開農糧署、農改場、縣市政府、鄉鎮市公所的四方會勘時，有固定地點可勘查災損，可是養蜂事業逐蜜源而居，養蜂人家到處放蜂箱，從彰化縣放在南投縣，有的放到雲、嘉兩縣，跟著果樹和開花植物的花期移動，四方會勘變成各級農政單位人員到處跑，涉及跨縣市的行政權責，執行上有難度。

農業部本月9日預告修正「農業天然災害救助辦法第六條」，宣告全國七成龍眼、荔枝種植區域的開花率低於五成時，有養蜂事實的蜂農都可獲得天然災害現金救助及低利貸款。據了解，養業部正與全國養蜂協會協調補助及紓困的認定。