【重磅快評】免費快篩將屆效期 這兩個署其實半斤八兩

食藥署真的是睡著了嗎？疾管署日前請社區藥局幫忙發送1000萬劑快篩，藥師抱怨是在幫疾管署清垃圾，因為其中八成快篩的效期只到六月；這把火也燒向食藥署，有藥師認為食藥署應建議業者申請展延，避免浪費，食藥署則稱業者不一定有動力做這件事。平心而論，此事癥結在於這兩個署在指揮中心解編後的消極被動，根本就是半斤八兩。

去年5月1日新冠肺炎自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心同步解編。當時蔡英文總統還前往衛福部疾病管制署慰勉指揮中心成員辛勞，並表示指揮中心解編後，將由衛福部成立跨單位防治聯繫會報，持續進行防疫整備應變工作，守護國人健康。

指揮中心解編之初，外界關心疫苗、抗病毒藥物、快篩的緊急使用授權（EUA）何去何從？指揮官王必勝表示，EUA已和指揮中心脫鉤，依EUA明定的期限，市面上的產品都有效，民眾依照效期使用即可；發言人羅一鈞也說，經盤點共有274項新冠檢測試劑中，僅51項將隨指揮中心解散而屆期，其餘則有另訂屆期時間點，期間會輔導業者申請許可證。

蔡總統及指揮中心官員們的話，言猷在耳。但從這一波1000萬劑快篩免費發放的作業中，根本暴露防疫的兩個重要單位疾管署、食藥署根本就不用心，才會導致效期只剩一個多個月的884萬快篩在非疫情高峰大量釋出，有如跳樓大清倉，難怪基層藥局會說疾管署根本就把他們當作垃圾場。

如果在指揮中心在去年5月解編之後，衛福部有如實成立跨單位防治聯繫會報，並持續進行防疫整備應變工作，那麼，疾管署應該會認真盤點防疫物資庫存，也不在884萬劑快篩放到最後一個月，才驚覺要趕快送出去才行。

有藥師看不下去，認為防疫物資可以超買，但不應浪費，為今之計，食藥署應建議藥廠申請展延效期，因為SARS期間，疾管署因克流感藥物沒用完而將效期展延2年；這次新冠疫情期間，食藥署也曾宣布Paxlovid效期延長半年，都是強調妥善運用有限醫療資源。

令人不解是，同樣的疾管署、食藥署，為何對於同樣是花人民納稅錢買來的快篩試劑卻無相對應的積極作為？疾管署忘了在指揮中心解編時曾說會輔導業者申請許可證，如今連申請許可證都不必，只要建議展延即可，食藥署卻沒有積極作為。

如果衛福部的跨單位防治聯繫會報有如實在運作，食藥署理應早早啟動效期展延作業，而不是眼睜睜看著數以百萬劑的快篩被丟進垃圾桶。

無心作為，什麼理由都可找得出來。快篩是緊急使用授權，因此效期訂定得比較短，通常都有展延的空間，食藥署卻說該署無從得知產品效期過後的相關數據，業者也不一定有動力做這件事。但該署過去在展延Paxlovid時，就沒有這個問題，這次是食藥署沒動力，還是業者沒動力？大家心知肚明。