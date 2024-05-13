台灣首次中小企業ESG大調查找出痛點 客製解方

政大信義書院發起以中小企業ESG永續轉型為核心的長期研究，於2月起至6月進行台灣首次的中小企業ESG大調查。 記者蔡宗儒／攝影 雖然ESG已成大企業顯學，但缺乏中小企業觀點，不少中小企業仍徘徊門外。政大信義書院發起以中小企業ESG永續轉型為核心的長期研究，於二月起至六月進行台灣首次的中小企業ESG大調查，期待透過問卷聚焦中小企業的ESG永續轉型需求，建置中小企業觀點的ESG永續健檢指標。

政大特聘教授、信義書院執行長別蓮蒂指出，台灣中小企業量體超過163萬家 ，台灣企業永續轉型不能只看大不看小，中小企業不能「掉隊」。

「歡迎任何產業的中小企業主都來填答」，別蓮蒂說，問卷的題目可以看成是實踐ESG的路徑圖，填答就等於是一次「自我檢視」；特定產業若有五十家以上填答，就能為該產業的現況需求撰寫報告書；更歡迎企業邀請上下游供應商一起填答，等於是為整條產品鏈業者作一次完整的永續體檢，當然也會有專屬的體檢報告。

後續也會就調查結果為中小企業開出相應的課程、工作坊。問卷結果也將提供有關單位，擬定如何協助中小企業實踐ESG的政策。

研究團隊認為，目前會有動機優先回應ESG永續議題的中小企業有五類：

1、受氣候監管納入國際貿易規則（碳邊境調整機制）影響的中小企業。

2、因應國際供應鏈、品牌商、產業鏈的減碳與人權要求的中小企業。

3、因應國際供應鏈、品牌商、產業鏈的減碳與人權要求的中小企業、符合政府採購、國際服務業品牌、上市櫃公司等綠色採購政策的中小企業。

4、經營品牌或重視商譽的中小企業。

5、取得有利投融資條件的中小企業。

在這五類之外，也歡迎有心永續轉型的中小企業藉著填答問卷調查表達需求，並取得產業的客製解方。

政大特聘教授、信義書院執行長別蓮蒂，在專訪中說明台灣首次中小企業ESG大調查的意義。記者蔡宗儒／攝影 以下是對台灣首次中小企業ESG大調查的意義，專訪主持人別蓮蒂的紀要：

問：就法規來說，台灣中小企業目前並不一定要實踐ESG。為何政大信義書院要進行這次台灣中小企業ESG大調查？

別蓮蒂（以下簡稱「別」）：其實不只中小企業，大多數的企業注重、實踐ESG都是「被迫」的：傳統思維認為企業存在是為了牟利，為什麼要多做ESG？大企業面對的是法規要求；對中小企業來說，最大趨力是客戶要求，比如蘋果要求你，你不做就拿不到訂單。

信義書院五、六年前，就有諮詢委員包括陳長文律師、信義房屋董事長周俊吉，提醒要多協助中小企業投入ESG。但是當時整個社會都還不知道如何著力，大企業也才剛開始理解這三個字母。好在大企業資源多，可以靠自己尋求各種解方。

台灣中小企業家數超過163萬家，占全體企業98%以上；就業人數就有913萬多人，占全國就業人數的八成；如果台灣企業要追求永續，中小企業一定要搭上永續列車。

去年我們覺得水到渠成了。因為台灣社會、大眾開始注意ESG，大企業也反映協力廠商（大部分是中小企業）還沒實踐ESG，讓許多大企業的淨零承諾遭遇困難——因為協力廠商如果跟不上，排的碳還是會算到大企業頭上。

政大商學院信義書院執行長別蓮蒂指出，台灣中小企業家數占全體企業98%以上，要追求永續，中小企業不能「掉隊」，但中小企業也面臨許多轉型挑戰。政大商學院信義書院／提供 研究團隊認為，如果要協助中小企業投入ESG，第一步就是調查現況。中小需要什麼協助，我們應該找出答案。身為大學研究人員，產業研究是我們的強項。但產業差異大，中小產業的ESG發展狀態更是差異大，動機、需求也各不同；而ESG 三個英文字，卻是包山包海，到底如何著手調查，我們也很苦惱。

會說水到渠成，中小企業現在應該會有ESG轉型需求，有動機參與調查。台灣許多中小企業都是國際供應鏈的一環，品牌商的訂單是第一個中小企業必須注重ESG的趨力。

第二，是來自各種法規。但法規常是落後指標，是社會共識都已建立了，政府才訂法。法令先要求大的上市櫃公司必須提出永續報告書。聰明靈活的中小企業會知道，下一個就會輪到自己了。

第三，更現實的理由是碳要收費了。不論生產過程、運送過程的碳排，大客戶都會要求降低碳排。這些都代表成本增加，都讓有些中小企業心裡開始拉警報。

第四，當社會趨勢、不論國際與在地，大家都在談ESG，連電器廣告也會標榜公司和產品符合ESG，這個詞變得琅琅上口，具敏感度的中小企業也能聞到風向。尤其是注重品牌形象的中小企業，想要訴求某類關懷社會的消費者，或招攬重視價值的年輕員工，就會提早開始布局ESG。

第五，另一個算是「被迫」的動機，是如果你ESG做得不好，未來可能貸不到款。

因為「綠色金融」被看成是解決氣候議題很重要的手段，被政府監管得最嚴格的台灣金融業，爭相主動表示願意遵從國際規範，加入各種相關的國際組織，自我要求，好交出漂亮的永續報告書。那麼，未來中小企業要向銀行借錢，如果你的經營計畫有好的ESG規劃，就可能拿到更低的利息、更先拿到貸款。

其實存戶端也可以為ESG做出貢獻，例如：存戶願意少收利息、指名讓銀行借款給弱勢者或光電等綠色產業。金融業的確是促進改動的重要推力。

當然，轉變是逐步的，還未能達標的中小企業還是可以貸款，只是門檻應該會逐漸調高。

第六，也有一類注重ESG的中小企業非常有趣、更值得注意。老一輩的創業者，看的是「商機」，追求最大利潤；但到了第二代、第三代接手，他們成長過程吃穿不愁，會自問：經營企業目的是什麼？常常是為了解決社會問題，可以說是「理念創業」，自然會注重ESG，或者接手之後開始注重企業的環保、平等、扶助弱勢各種理念。「理念企業」一般不會為了A理念而折損B理念，就會走向全方位的ESG。

問：ESG是由聯合國的SDGs演化而來，為企業提供精簡的實踐要求，原意是為了全人類的永續福祉；這樣永續理念常被視為與追求最大利潤的目標背道而馳？中小企業的獲利空間及資源都有限，那麼，該如何說服企業？

別：其實我最反對這種「背道而馳」的說法！企業是要謀取最大利益 ，我同意，但怎麼定義最大利益？是這一季營業額或五十年、一百年的營業額最大化？是人的目光短淺，把最大獲利的時間點設在每季的財報表現，才會覺得追求永續目標，與企業牟利背道而馳。

舉例來看，台積電花多少錢設置省水設施，一滴水可以用十八次；現在，缺水了，是不是謝天謝地，還好當初看得遠、先投資了省水設備？近日地震震個不停，台積電除了最大的第一震，機台稍停、接著馬上復工。後來幾次較大的餘震，生產線完全不受影。當初設廠時，一定也在防震上投入比其他企業更多的預算。

所以，投資ESG對公司、對股東、對員工、對社會都是有利的，只要眼光放遠。真的沒有違背（獲利原則）。決策者要看遠、看深、看廣、看多元；時間軸拉長 ，眼界放寬，就會發現ESG和利益最大化是一體的。

比如說，考慮電力，不能只有一個部門思考，要多想一 下：會不會傷害無辜第三者？把所有利害關係人（消費者、員工、社會）都考量進來，這樣才會更安穩，也更長遠。

聯合國SDGs目標遠大，大家不知道如何著手，ESG就是企業落實的構面；連結到行動面，各種面向與步驟，照著如GRI（全球永續性報告協會）準則的細項走，就會知道該怎麼做。

再說回來，SDGs的第八項目標，就是良好就業與經濟成長！聯合國的永續發展目標並沒有要犧牲經濟發展喔。

幸福企業是企業家經過正向思考，考慮更遠後發現，幸福企業的員工會幫你賺更多錢；照顧到實習生的學習和福祉、就是培養未來的好人才；產學合作過程中對學生好，更能提早框到好人才，學生也提早 學到企業要的是什麼才能。這樣才是 win win、win win win；連四贏都可能！

企業主唯一要考量的是要不要「永續」這兩個字？是想要目前賺一票、法規沒有要求的絕對不做？還是希望員工好、讓員工累積能力為公司貢獻；是希望供應品質很好的產品，客戶可以持續下單？如果只想要壓低成本，讓短期營收很漂亮，那供應商就只好給你「地溝油」了。

問：台灣中小企業家數眾多，產業類別紛雜，問卷調查方法如何克服？

別：我們也糾結很久：如果樣本要反映母體精準抽樣，那真的規劃不完了。這次調查是台灣第一次，我們把企圖心縮小，先不把有效調查的標準放在反映母體，而是接地氣地理解各種中小企業的真實需求和困難，再依熱烈反應的產業別特製作報告，給產業、政府參考。

如果每一個產業能至少有五十份，就可以看看各項答案的百分比，呈現這個產業對ESG的需求與困難，並與其他產業比較。比如紡織業，如果量體夠，就可以專門為這個產業產出報告。

研究團隊逐步拜會中小企業署、各產業公會等，採用滾雪球的方式，歡迎企業都來填答並幫忙轉發。我們比較擔心萬一有重要的產業所得樣本極少，偏偏是台灣的關鍵產業，就令人擔心了。

問：像是哪些關鍵產業？

別：國際在意的高耗能產業，像是金屬加工、機械、塑膠產業，或是產值占比、家數占比高的產業，像是紡織業、食品業等等。

研究團隊逐個接觸公會，希望發給會員企業。我們拜訪紡織研究所時，發現他們這兩年開了數十個碳盤、碳排課程。在全面ESG中，減碳是企業感受到最急最有壓力的項目。不過，我們這次的調查是全面的ESG。

問：許多中小企業覺得ESG做得不好，也覺得事不關己。如何讓中小企業理解，這次調查並不是「打分數」或比賽？

別：歡迎企業點進我們的線上問卷，就會明白我們是希望為中小企業發聲，而不是評比。到底中小企業ESG困難的點是哪些？是缺乏資訊、不知道怎麼做、還是缺乏資源、缺人才？只有把這些問題具體揭露，才知道怎麼走一步，包括政府該給怎樣的誘因或課程。

會來填問卷的企業主，就代表某種自覺的力量。 我想強調：其實企業主在填答的過程，已經是一種「自我檢視」，原來ESG的內容有這些那些；已經有企業填答後才發現：「這項也算是ESG，那公司早就做了嘛。」千萬別妄自菲薄。

問卷問題的選項也可以看成是實踐ESG的步驟，等於是為企業指引了下一步。比如，某個選項，你還沒有想過、還沒有達到，那不妨考慮把這個選項放進企業的待辦事項。

調查從2月開始上線，也透過各種管道發出去。有中小企業拉同業一起來，或是上下游大家一起來填。一個有趣的現象是：大企業拎著供應鏈的廠商一起來填答！

這像是把填問卷，看成是一次供應鏈ESG的診斷，大企業或品牌商的供應商很多，我們可以專門為這條供應鏈出一份健檢報告，分析每個節點的困擾在哪裡，建議如何解決。

現在政府要求大企業要「大帶小」，輔導供應商達到減碳或永續的標準。但了解一家家供應商的需求，是需要很大的人力及耗時。所以，可以利用這次機會提出申請， 由採購方要求供應商一起來填答，研究團隊可以做出專屬報告，由採購方衡量如何請供應商配合改善。

這次中小企業ESG大調查的目的是要協助大家往前走，對實務有幫助，不是為了學術研究。我們也期待以調查的結果，建置中小企業永續觀點的健檢評估。不用一下投入全面的ESG，可以一步一步來。

現在ESG都用大型企業標準看，對一般中小企業來說太遙遠了。所以，研究團隊想建置適合中小企業的ESG標準。

大企業做ESG要面面俱到；中小企業則應該是要有全面ESG的概念和理解，但實踐上可以先有選擇性，反映產業特性、領導人理念、 供應鏈特性和產業的特殊需求。

比如說：化工業就會應該特別重視汙染排放；餐飲食品業就要先把食安做好，關心農產品的在地與有機，降低食物里程與碳足跡。

也因為不同產業的差異很大，所以如果這個產業的回收問卷數不夠，就很難反映產業心聲及真實狀況。

其實，任何產業都來！每個產業，都需要，都是台灣中小企業拼圖上的一塊。