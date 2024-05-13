最多省兩千交通費！全國最「俗」雲林交通月票加碼 再推399跨縣吃到飽

通勤族有福了！雲林縣政府去年12月推出全國最便宜199全縣趴趴跑TPASS公共運輸定期票深受好評，今天宣布再加碼結合嘉義和彰化共7個台鐵火車站推出跨縣399元「吃到飽」TPASS，儲值方便還可抽獎，本月24日正式上路，讓原本每月需要約3千元通車費的人，一卡在手就可省兩千多元，方便又省錢。

縣府交通工務局長汪令堯指出，因應交通部「TPASS通勤月票」政策，雲林縣整合台鐵、客運、市區公車與公共自行車等大眾運輸工具，去年12月推出全國最便宜的199元全縣公共運輸月票，不限次數、里程，搭乘65條路線及台鐵林內、石榴、斗六、斗南、石龜等5站、公共自行車前半小時免費，約半年下來使用人數已逾10萬6700人次，成效良好。

嘉義監理所長黃萬益及各客運公司代表也肯定雲林超低價TPASS深受好評，帶動了公共運輸量發展，連許多通車學生也都轉購TPASS。

縣長張麗善指出，經調查台鐵鄰近縣市到雲林通勤人數約4100人，為滿足跨縣通勤需求，縣府決定率先再推出399優惠方案，除享有縣內路線及運具服務，再增加彰化台鐵員林、永靖、社頭、田中、二水、嘉義大林、民雄等共7站， 讓搭台鐵往返嘉、彰原本每月約需3000元通勤費，可省下兩千多元負擔，原持有199方案的人只要多加200元，一樣可享399元優惠。

張麗善說，雲林縣未包含在交通部規畫的北中南生活圈範圍，但仍積極與台中、彰化、南投、嘉義及台南洽談延伸生活圈月票計畫，但因涉及補助款龐大及系統整合問題，未能推出跨區生活圈月票，其實先前推出的199方案也可搭乘公共運輸到台中、南投等地，如今加碼推出399方案再把台鐵運輸擴及嘉、彰，對跨縣通勤是一大福音。

399方案預定5月24日上路，民眾可到縣府、公所、高鐵雲林站、台鐵斗六、 斗南與林內站、台西、嘉義客運北港站、日統客運站共27個售票點購買，一卡通指出，399方案儲值手續簡便，即日起到今年10月底前到自助售票機登錄成功，即可參加抽獎，可獲限量版「雲林特色票卡」、「雲林幣1990點」等獎。