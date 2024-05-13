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遠東SOGO長年關懷兒少 獲首屆人文企業獎 少年楷模徵選開跑 為弱勢學童找光

文／ 太平洋崇光社會福利基金會 提供

遠東SOGO長期關懷兒少屢獲國內外永續獎項肯定，圖為董事長黃晴雯持人文企業獎獎盃。 圖／太平洋崇光社會福利基金會 提供
遠東SOGO長期關懷兒少屢獲國內外永續獎項肯定，圖為董事長黃晴雯持人文企業獎獎盃。 圖／太平洋崇光社會福利基金會 提供

遠東SOGO百貨長年關懷兒少，舉辦「SO GOOD好小孩少年楷模」徵選暨表揚活動邁入第12屆，化人氣通路為M型化社會溝通平台，累計獎勵313位學童、催生49名總統教育獎，使1.5萬人次受益，日前獲得聯經出版社與社團法人台灣社會企業永續發展協會共同舉辦之首屆「人文企業獎」——社會關懷卓越獎肯定。

相較於大多企業獎項以經營、績效為主體，「人文企業獎」以更軟性的姿態關注於企業的社會關懷、平等對待與進步價值。遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，遠東SOGO投入逾十年光陰持續提升兒童福利，每年設定主題倡導DEI（多元、平等、共融），尊重生命差異、消弭歧視，呼籲社會發現身心障礙、學習障礙及資源弱勢等學童的獨特價值，帶動社會善循環；獲獎不僅是對遠東SOGO的肯定，更是對第一線投入兒少關懷之老師與社工的肯定。

「少年楷模」是國內百貨唯一弱勢兒童典範徵選暨表揚活動，第12屆「少年楷模」徵選開跑中，主題為「我身上的光」，總獎金高達35萬元，將徵選23位生命小鬥士，讓大眾看見多元的生命色彩，提升兒少福利，推動消除不平等。舉凡6年級以下學童，經濟弱勢、疾病、身心障礙、資源弱勢、特殊遭遇等逆境仍樂觀向上的學童，皆可由師長、社工、村里長辦公室等薦舉報名「少年楷模」徵選。

今年為擴大於校園中推動兒童人權的力道，遠東SOGO舉辦「我夢想中的共融樂園」徵圖比賽，從創作源頭開始宣導平權，並運用首獎作品為海報主視覺。首獎作品為桃園市忠貞國小曾紫歆的〈讓愛延續〉，心形軌道營造出層次感，匯集不同年齡、性別、種族的人類，甚至還有飛禽、海洋生物等不同物種，探討面向多元，展現出對「共融」的自由想像。

為提升大眾永續意識與實際行動，遠東SOGO同步向全民募集第二屆「SO GOOD永續提案」，不限資格，只要對永續有想法和執行力，三人以上即可組隊參加，最高獎金２萬元。若提案者為師長，還可代表學校申請「永續駐點學校」，優先獲得遠東SOGO提供的資源。上述活動7月29日徵件截止，詳情請上：https://esg.sogo.com.tw/2024sogood/

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