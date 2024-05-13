盼以價制量能減菸…菸捐多年凍漲 國健署擬下半年例行評估調漲

瘦身始終是熱門話題，「數字減重法」更百花齊放，包括211餐盤法，以及168、186、1014、204間歇飲食等，究竟哪招管用，還能瘦得健康，各有見解。不過，在專業減重醫師、營養師眼中，仍有最大公約數，適合普羅大眾；另外，嘴巴動不停又想瘦下來的族群，若想達標，又能考量採納哪種方式突圍？

2024-05-13 13:39