快訊

懷孕女醫遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

高雄傳藝園區定位台灣歌仔戲中心 3大輔導金鼓勵

中央社／ 台北13日電

為支持歌仔戲發展，文化部今天表示，定位高雄傳藝園區為「台灣歌仔戲中心」，包含先前公布的「外台2.0」展演補助等，以3大「輔導金」鼓勵民間劇團持續進行歌仔戲製作。

文化部今天發布新聞稿表示，期盼以專責人力、經費資源及黑潮、語發計畫等推動歌仔戲發展，作為全國歌仔戲保存、傳承、研究及人才培力基地。

文化部關注民間倡議多年的「歌仔戲中心」提議。經考量高雄擁有台灣最多立案的歌仔戲劇團，以及最多的從業人員與忠實觀眾群，於是將今年完成重新整建的「左營海軍中山堂」及新建「綜合大樓」所在的高雄傳藝園區，定位為「台灣歌仔戲中心」。

左營海軍中山堂於1950年開幕，原是作為海軍集會場所，後改為電影院，1960年代後開放一般民眾觀賞電影，直到2009年底吹熄燈號。2013年高雄市政府登錄為歷史建築，文化部於2017年動工重新整建，歷經多年，今年4月中旬完工，正進行試營運。

試營運期間，傳藝中心安排全台灣由南到北16個歌仔戲團於每週六、日下午接力演出至8月；目前完工的新建綜合大樓，規劃作為展示、研習、排練場地，併隨近期正式開放將推出「歌仔上媠」特展，以歌仔戲發展史呈現各階段的演出型態。文化部表示，至於園區整體也將與豫劇團跨界合作。

文化部長史哲表示，期許「台灣歌仔戲中心」不僅立足高雄，也能將歌仔戲的種子散佈全台灣、甚至國際。除以專責人力、經費資源等，全方位保存及傳承歌仔戲藝術，也在既有生態基礎上，修編應用及當代演出製作模式，透過前後場人才培力計畫傳承技藝同時，藉由推廣拓展民眾參與面向與深度。

文化部今天另公布「出角－歌仔青世代」新編製作、「歌仔戲旗艦展演」2項補助計畫，「出角－歌仔青世代」新編製作補助計畫，鼓勵青年以現代編導觀念編創傳統戲曲；「歌仔戲旗艦展演」補助則鼓勵歌仔戲團以台灣在地故事創編大型歌仔戲。

文化部 歌仔戲 海軍

延伸閱讀

宜蘭童玩護照今起預售 只要100元可多次進出園區超划算

高雄傳藝園區定位台灣歌仔戲中心 3大輔導金鼓勵創作

高雄520當天結婚送限量賀禮 祝福新人幸福滿溢

停駛16年！高雄「濱線」火車復駛 將在夏天重現百年風華

相關新聞

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

根據中央氣象署地震報告，今天下午3時57分，南投縣信義鄉發生規模4.1地震，深度21.6公里，震央為南投縣政府東南東方2...

3男玩火釀停業半年！家樂福中原店大火後「損失逾3億」15日將重新開幕

桃園市中壢區家樂福中原店去年12月3日因3名年輕男子玩火，估計損失逾3億元，卻未求償。該店停業近半年重新裝潢賣場，今天公...

懷孕女醫控排班男醫職場霸凌 硬排過夜班、暴露輻射下

新北中和區某醫院傳出職場霸凌，一名影像醫學部專任主治Y醫師控訴，科內負責排班資深男醫師連續讓科內2名懷孕女醫師，違法值過...

減重怎麼吃？168間歇、211餐盤數字法百花齊放 醫師、營養師：這2種最適合大眾

瘦身始終是熱門話題，「數字減重法」更百花齊放，包括211餐盤法，以及168、186、1014、204間歇飲食等，究竟哪招管用，還能瘦得健康，各有見解。不過，在專業減重醫師、營養師眼中，仍有最大公約數，適合普羅大眾；另外，嘴巴動不停又想瘦下來的族群，若想達標，又能考量採納哪種方式突圍？

本周早晚溫差大！周日前水氣減少 這天溫度驟降「僅16度低溫」

今天鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降，中央氣象署預報員張承傳表示，本周受2波東北季風影響，水氣較少，各地大致多雲到晴，但...

懷孕女醫控遭資深男醫違法排值過夜班 院方調查出爐：霸凌成立

新北中和區某醫院傳出職場霸凌，一名影像醫學部專任主治Y醫師控訴，科內負責排班資深男醫師讓孕婦違法值過夜班，強迫孕婦暴露在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。