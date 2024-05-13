實用消費派出動！好市多精選年中特展，黑五爆款商品回歸實現「囤貨自由」！

抗通膨、搶折扣，不用等黑五！好市多自5/13-5/26舉辦「年中精選商品特展」，精選會員敲碗夯品祭出限時特價，除了有限時上架新品，更有黑五超級熱賣後首次回歸的超殺優惠，囤貨有理，省荷包有感！

好市多5/13-5/26舉辦「年中精選商品特展」，一早開門就聚集大批人潮。 (圖／江建泰 攝影)

好市多年中特展精選「黑五購物節」中會員最愛的熱銷夯品，以及眾所矚目的新品，每件話題商品不僅自帶高人氣，經常被消費者「用新台幣下架」，對有選擇障礙的會員來說，更是安心選品保證。社群激推：「跟著買不怕踩雷」、「眾人皆買我也買」、「逛好市多鎖定這些搶品就對了！」

這次年中慶，好市多祭出多款實用划算的生活用品，更是引爆掃貨潮，許多網友表示：「一次補齊一年份剛剛好」、「一定用得到，這價格不買對不起自己啊」、「趁便宜實現囤貨自由，把被通膨吃掉的錢賺回來！」

好市多年中特展精選「黑五購物節」中會員最愛的熱銷夯品。 (圖／江建泰 攝影)

根據現場第一手觀察，會員購物車裡最常出現的商品，多半是實用的日常必需品，例如：黑五爆款、英國熱銷的天然系植物洗護品牌Herbal Essences 藍薑草本豐盈清香洗髮露，成分天然無添加，經常賣到斷貨；1.2公升瓶裝原價 $ 579，現在只要 $ 459，非常超值。還有新上市的同系列Herbal Essences 藍薑潤髮乳，也被一票油頭人、稻草人推爆，洗護搭配頭髮蓬鬆又水潤！

黑五爆款Herbal Essences 藍薑草本豐盈清香洗髮露優惠價只要$459。 (圖／江建泰 攝影)

閨蜜圈瘋傳的熱賣品好自在液體衛生棉、熊抱超柔安睡褲，也推出限時甜甜價。這款獨家限定新品的清新浄味液體衛生棉(34cm)具備黑洞吸收力，能瞬間大量吸滿經血，仍保持乾爽輕薄透氣。好市多限定款還有雙重淨味科技，告別尷尬悶濕異味，平均每片只要約10元，有民眾一次就幫全家族女性買齊，表示：「萬物齊漲的年代，居然還有東西會調降？」、「夏天好夥伴，用了就不能沒有它了！」、「真的降價有感，好險有買到！」

還有黑五才會出現的熊抱超柔安睡褲，原價$499，現在只要$399，更引發會員瘋搶！360度防漏，晚上睡覺翻來覆去也不用擔心，絲質般親膚觸感，材質舒服彈性好，讓量大的女生超有安全感，過夜旅行、搭長途飛機也很適合，洗完澡直接穿上8小時防漏， 讓愛用者直呼：「穿過一次就愛上了！」

好自在液體衛生棉、熊抱超柔安睡褲推出限時甜甜價。 (圖／江建泰 攝影)

網路熱搜的「毛躁髮救星」潘婷爆水膠囊髮油也在特展現身。一抹滑順又不會滿手黏膩，夏天養髮也能亮澤輕盈，外出旅行攜帶方便，更是下班後約會的秘密武器，年中特展一盒50入只要 $489。現場民眾專業分析，「一週用一次，若髮量不多的話，一盒差不多是一年份，花少少的錢就能達到媲美沙龍護髮的效果，CP值超高！」

「毛躁髮救星」潘婷爆水膠囊髮油一盒50入只要 $489。 (圖／江建泰 攝影)

同樣對抗潮濕氣候的還有好市多新登場的「浴廁防霉救星」—風倍清浴廁用防霉防臭劑，6入只要589元，擺脫刷霉日常一天不到 $3！ 浴室霉點刷完沒幾天又長出來，是因為霉菌孢子在浴室循環生長，只要簡單一放就可以全天候阻斷霉菌生長循環，浴廁防霉清新持續6週，許多會員推車都有它的身影，看來浴廁異味和霉菌是許多家庭共同的困擾！

許多會員的購物車都出現風倍清浴廁用防霉防臭劑。 (圖／江建泰 攝影)

好市多「年中精選商品特展」只到5/26，眾多夯品通通都是賣場整年度超低價，讓你不用貨比三家，只要按照清單鎖定了就出手，省時省力、買到賺到！