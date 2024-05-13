全新純電 Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz全新純電 G 580 傳承經典 G-Class 的血統，並導入多項先進科技，完美將 G-Class 的強悍以純電之姿展現於世人面前，無論是在城市街道上穿梭，還是在崎嶇的山路上探險，全新純電 G 580 都以其卓越的性能和引人入勝的魅力，成為驚艷世界的焦點，不僅延續了傳奇，更開啟了全新的冒險旅程。

Mercedes-Benz 正式發表全新純電G 580，於北京車展以及北美洛杉磯同步亮相，展示傳奇越野車的蛻變。 圖／台灣賓士 提供

結合自 1979 年以來的經典越野血脈與先進純電 EQ 技術，全新純電 G 580 將 G-Class 領上電動化的未來之路。延續傳統 G-Class 車款精髓，全新純電以 EQ 技術加持，由四個馬達提供 587 hp (432 kW) / 1,164 Nm 最大動力，並以虛擬差速器鎖定提供智慧越野爬行模式及 G-TURN、G-STEERING 等獨特的駕馭體驗。而電動車最核心的電池系統則經過特別設計，將與梯型架構車體融為一體的 116 kWh 鋰電池，以碳纖維複合材質保護不受物理傷害，在確保全新純電 G 580 能如同過往每一代 G-Class 擁有出色的穿越性能，同時擁有 473 公里的續航能力（WLTP）。外觀方面，全新純電 G 580以經典方正線條勾勒出其獨特身分，加入車頂擾流與專屬引擎蓋設計，增進空氣力學與聲學技術，優化車室隔音表現。同步導入 EQ 純電技術與數位座艙設計，搭載 12.3 吋觸控螢幕、 MBUX 多媒體娛樂系統，以及先進的安全和輔助駕駛技統，將 G-Class 提升到前所未有的全新境界。

Mercedes-Benz 正式發表全新純電G 580，展示傳奇越野車的蛻變。 圖／台灣賓士 提供

四獨立電動馬達 頂尖越野性能

每一個時代的 G-Class 都是當代尖端技術的結晶，象徵著越野性能王者，驕然立於世間；全新純電 G 580則透過純電 EQ 技術，為 G-Class 注入新的力量，將這個標誌性的越野傳奇提升至新高度。純電驅動的優勢，使其超越了傳統動力型式，如超過燃油車型達的涉水深度等。在保留了傳統車架型式的同時，也因應純電動力系統進行修改與優化，並針對後軸系統重新開發。全新純電 G 580 更是 Mercedes-Benz 首次應用了四馬達驅動技術，每個位於車軸的馬達都配備了獨立的LOW RANGE 越野加力檔。四個馬達分別提供了 147 hp，綜效輸出達到 587 hp (432 kW)/ 1,164 Nm，0-100 km 加速僅需 4.7 秒。這股源源不斷的動力足以應對各種地形，帶領全新 G 580 勇往直前。

全新純電 G 580 以純電 EQ 技術加持，由四個獨立馬達提供 587 hp (432 kW) 1,164 Nm 最大動力，並以虛擬差速器提供獨特駕馭體驗。 圖／台灣賓士 提供

虛擬差速鎖 釋放機械制約

憑藉著純電 EQ 技術，全新純電 G 580 透過扭力向量控制生成虛擬差速鎖，自由地分配各驅動輪的動力。這使得全新純電 G 580 能夠在任何狀態下保持靈活的驅動力，且無需手動開啟差速鎖，大幅提升操作便利性，而原本手動差速鎖控制模組，則改為 G-TURN、LOW RANGE、G-STREERING 功能按鍵。透過越野控制單元的自動調控，以及 ESP 和中央控制系統的支援，在毫秒內即可精準地將牽引力分配到各個驅動輪上，使全新純電 G 580 能夠在各種艱難地形中更穩定地行駛、不偏移路線。然而，全新純電 G 580 的魅力不僅僅體現在出色的越野性能上，還擁有令人驚艷的特殊能力。例如，透過向量控制可輕鬆實現原地 360 度迴轉的 G-TURN，或者實現小半徑轉向的 G-STEERING。此外，還有近似於越野定速的智能爬行功能，通過換檔撥片可選擇三個不同等級的目標速度，穩定穿越在各種地形中。

車架結合電池組件 最高安全防護

身為電動車結合越野車的王者，全新純電 G 580 應用了先進的純電 EQ 技術，打造了堅固無比的動力核心，其電池系統由 216 個電池芯組成十二個模組，其中包括三個冷卻層和多層級高壓保護概念，提供 116 kWh 的電池容量以及最高等級的安全防護，並整合在4mm厚的梯形車架中，有效抵禦沙塵、水分和撞擊等可能對電池造成威脅的因素。先進的電池系統支援 11 kW 交流電和 200 kW 直流快充，最快僅需 32 分鐘即可將電池容量從 10% 補充至 80%，並支援三種充電模式，能夠通過 MBUX 記憶 GPS 位置自動設定充電方案，使 Mercedes-Benz G 580 不僅是卓越的電動越野車，還具備極大的使用便利性。

延續 G-Class 風格與高品質工藝，乘客把手保留標誌特徵，配備 12.3 吋觸控螢幕支援各種多媒體播放，進一步提升了使用的便利性性。 圖／台灣賓士 提供

四級動能回收 絕佳能源效率

全新純電 G 580 智能回充系統亦提供另一種能源生成方式，能在滑行、制動時將動能轉化為電能，並依照不同動能回收模式為電池系統充電。智能回充系統可以在 「D」 檔透過換檔撥片進行動能回充模式調整，包含過往純電車款配備的 「D Auto」、「D +」、「D -」三種模式，以及新增第四種 「D - -」 模式，提供不同程度的減速力道與能源回收；其中「D Auto」會綜合交通狀況與智能導航系統自動調整回充強度，輔助駕駛達成最佳動能回收方案。

經典與電動工藝 全新時代傳奇

在外觀方面，全新純電 G 580 車身延續了經典的剛毅線條，以精湛設計工藝融合了電動時代的獨特元素，使其在越野車領域中矚目出色、霸氣無比。更透過略為隆起的引擎蓋設計與 A 柱和車頂擾流設計，不僅提升了空氣動力學性能，更降低風阻與風切聲使座艙更加安靜，充分提升行車舒適感。標配的智慧型多光束頭燈由 84 個 LED 單元組成，經典圓形設計更為車輛增添了獨特的標誌性。作為電動車，全新純電 G 580 內裝延續了 G-Class 風格與高品質工藝，彰顯了非凡的豪華體驗，空調出風口和乘客把手保留了 G-Class 的標誌特徵，標配觸控 12.3 吋螢幕支援各種多媒體播放，以及擴增實境導航功能，無線 Android Auto® 和 Apple CarPlay® 更進一步提升了使用的便利性。

延續 G-Class 風格與高品質工藝，乘客把手保留標誌特徵，配備 12.3 吋觸控螢幕支援各種多媒體播放，進一步提升了使用的便利性性。 圖／台灣賓士 提供

經典新紀元 Edition One 純電首發特別車型

全新純電 G 580 全球首發順勢迎來 Edition One 特別車型，外觀上標配 AMG Line 外觀套件與夜色套件，在運動化的氛圍下，透過帶有 G 標誌的黑色門把與黑色後視等細節，與藍色車側護條條、藍色煞車卡鉗等搭配，展現富未來科技視覺效果；此外，備胎外蓋也成為Design Box旅充收納箱，並以車身與黑色雙重塗裝與尾窗形成一體式視覺效果。座艙內，同樣在運動化的氛圍下，使用藍色元素於車縫線、碳纖維把手等，輔以 前座溫控功能置杯架、多重支撐座以套件、電動玻璃天窗、Burmester® 3D 環場音響系統與 G-ROAR 音效體驗，展現全新純電 G- Class 極致科技與豪華的完整風貌。