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向台灣歌謠之父致敬 竹縣鄧雨賢紀念音樂會周六登場

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
今天上午記者會上，新竹縣長楊文科特別坐在象徵鄧雨賢老師在芎林鄉教導音樂的老風琴前，向大師致敬。圖／新竹縣政府提供
今天上午記者會上，新竹縣長楊文科特別坐在象徵鄧雨賢老師在芎林鄉教導音樂的老風琴前，向大師致敬。圖／新竹縣政府提供

今年是台灣歌謠之父鄧雨賢逝世80周年，新竹縣政府將在周六舉辦「2024鄧雨賢紀念音樂會」，今天上午記者會，縣長楊文科、芎林鄉長黃正彪與活動策展人劉榮昌共同為音樂會揭開序幕，在芎林國小合唱團演唱時，楊文科特別坐在象徵鄧雨賢老師在芎林鄉教導音樂的老風琴前，向這位大師致敬，同時邀請鄉親一起來聆聽這場結合經典與流行的民謠音樂會。

「2024鄧雨賢紀念音樂會」今年邀請許多新世代新樂創作團隊，以「青‧春‧風」為主題，周六下午將在鄧雨賢音樂文化公園登場。

縣長楊文科表示，鄧雨賢老師的創作享譽台灣寶島，也享譽全球，許多歌曲是大家耳熟能詳的；為感念鄧雨賢老師對本土藝文的貢獻，逐年辦理紀念音樂會，現已成為新竹縣每年最令人期盼的音樂會之一，透過每年不同的創意規劃，結合客語民謠歌詞比賽，讓經典作品不斷被傳唱。

文化局長章宗耀也表示，為了讓更多年輕世代能夠認識到鄧雨賢老師的作品，今年特別邀請創作歌手「陳忻玥」、新生代獨立樂團「溫蒂漫步」，也邀請到客語民謠樂團「打幫你樂團」、創作新銳「柔米」、竹縣傑出樂團「巴雀藝術」、在地學校團體「芎林國小合唱團」，以多元的演出陣容，讓這場音樂會能有不同的青春風貌。

另外，今年音樂會上將頒發「2024新竹縣客語民謠歌詞獎」得獎作品，並邀請到打幫你樂團主唱劉榮昌、柔米於現場詮釋得獎作品，向台灣歌謠之父鄧雨賢致敬。

現場並有許多精彩好康，加入竹縣LINE社群並填寫活動問卷、活動粉絲專頁按讚並打卡，就有機會獲得活動限量抱枕、復古小書包、造型氣球等。文化局與環保局現場規畫二手市集，芎林鄉公所也設置客語宣導攤位，邀請鄉親講客語、加入客語家庭即可兌換胖卡美食等活動。

客語 樂團 音樂會

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