向台灣歌謠之父致敬 竹縣鄧雨賢紀念音樂會周六登場

今年是台灣歌謠之父鄧雨賢逝世80周年，新竹縣政府將在周六舉辦「2024鄧雨賢紀念音樂會」，今天上午記者會，縣長楊文科、芎林鄉長黃正彪與活動策展人劉榮昌共同為音樂會揭開序幕，在芎林國小合唱團演唱時，楊文科特別坐在象徵鄧雨賢老師在芎林鄉教導音樂的老風琴前，向這位大師致敬，同時邀請鄉親一起來聆聽這場結合經典與流行的民謠音樂會。

「2024鄧雨賢紀念音樂會」今年邀請許多新世代新樂創作團隊，以「青‧春‧風」為主題，周六下午將在鄧雨賢音樂文化公園登場。

縣長楊文科表示，鄧雨賢老師的創作享譽台灣寶島，也享譽全球，許多歌曲是大家耳熟能詳的；為感念鄧雨賢老師對本土藝文的貢獻，逐年辦理紀念音樂會，現已成為新竹縣每年最令人期盼的音樂會之一，透過每年不同的創意規劃，結合客語民謠歌詞比賽，讓經典作品不斷被傳唱。

文化局長章宗耀也表示，為了讓更多年輕世代能夠認識到鄧雨賢老師的作品，今年特別邀請創作歌手「陳忻玥」、新生代獨立樂團「溫蒂漫步」，也邀請到客語民謠樂團「打幫你樂團」、創作新銳「柔米」、竹縣傑出樂團「巴雀藝術」、在地學校團體「芎林國小合唱團」，以多元的演出陣容，讓這場音樂會能有不同的青春風貌。

另外，今年音樂會上將頒發「2024新竹縣客語民謠歌詞獎」得獎作品，並邀請到打幫你樂團主唱劉榮昌、柔米於現場詮釋得獎作品，向台灣歌謠之父鄧雨賢致敬。

現場並有許多精彩好康，加入竹縣LINE社群並填寫活動問卷、活動粉絲專頁按讚並打卡，就有機會獲得活動限量抱枕、復古小書包、造型氣球等。文化局與環保局現場規畫二手市集，芎林鄉公所也設置客語宣導攤位，邀請鄉親講客語、加入客語家庭即可兌換胖卡美食等活動。