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乳房有硬塊未必是癌症 高風險腫瘤仍可保留外型

中央社／ 台北13日電

「不夠善良的我們」劇中角色張怡靜罹患乳癌的劇情深入人心。醫師提醒，乳房摸到硬塊不一定就是癌症，遇到高風險腫瘤，除傳統手術外，現在也有微創手術可選，助保留乳房外型。

戲劇「不夠善良的我們」甫完結，劇中演員許瑋甯與柯震東的愛情正當甜蜜，許瑋甯卻因健康檢查得知罹癌。她裸著上身哀求柯震東憐憫罹癌的自己以換取愛情，柯震東卻選擇掉頭離去，讓觀眾痛喊「可以不要這麼寫實嗎」，最終她即使接受了乳房切除手術，還是不幸因癌細胞擴散而逝世。

乳癌是國內女性發生率第1的癌症，如今不少女性會在家進行自我檢查，若摸到硬塊，不免心慌是癌症造成，對於後續可能要面臨乳房切除手術，更感擔憂。

台北三軍總醫院一般外科及乳房外科主治醫師馮安捷今天透過新聞稿表示，長期定期自我檢查，目的是在於觀察乳腺與乳房外觀變化，每人乳腺質地都不一樣，有時摸到球狀物，不一定就真的是腫瘤，也可能只是乳腺組織的形狀。除自我檢查外，也可以定期進行乳房X光攝影和乳房超音波了解自身健康。

乳房X光攝影，馮安捷說明，主要觀察是否有異常鈣化點，建議40歲以上、擁有乳癌家族史的婦女每2年進行1次乳房X光攝影檢查；乳房超音波則是主要觀察是否有良性或惡性腫瘤，因為沒有輻射，所以年齡沒有進行的限制。

若檢查出異常腫塊或陰影，馮安捷說，通常需要做切片進行病理診斷，若檢查結果為良性，如纖維囊腫、纖維腺瘤等，且大小與形狀都在安全範圍內，一般只需追蹤觀察即可，不一定要進行手術。

但如果切片檢查結果是高風險良性，如葉狀肉瘤、乳突瘤等，或是不確定風險的腫瘤時，馮安捷指出，就可能需要面臨進一步手術。

除了傳統手術，馮安捷表示，如今也有真空輔助微創手術可選，不需要將乳房切除，術後傷口僅有針口大小，只需2到3天的簡單照護即可正常生活；但由於惡性腫瘤通常具有浸潤性生長的特點，此方法較難將惡性腫瘤完全切除，因此惡性腫瘤目前還是以乳癌治療手術、標靶治療及藥物治療等方式為主。

乳癌 微創手術 腫瘤

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