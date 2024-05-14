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麵包配咖啡是NG早餐？經典組合當心成腸胃殺手「破壞體質」

聯合新聞網／ 綜合報導
麵包配咖啡的早餐組合對身體負擔不輕。圖／Ingimage
麵包配咖啡的早餐組合對身體負擔不輕。圖／Ingimage

一日之計在於晨，而許多人在上班上課前，常常都會先吃頓早餐，補充接下來需要的活力。然而，若是沒有維持良好的飲食習慣，可能造成腸胃負擔，吃了反而無法補充體力。因此如何才能吃得正確，需要多費點心思。

根據日本媒體「cookpad news」報導，現代社會物資充裕，比起餓肚子，更多人有的是「吃太多」、「吃太飽」的問題。不過，有時腸胃狀況的好壞，不一定單純是「吃太多」，而可能是「嗜好品吃太多」，對腸胃造成太大的負擔，沒有辦法好好休養所致。

以早餐而言，許多人喜歡吃吐司麵包咖啡的經典組合。然而，麵包裡頭大多只有澱粉、油脂或砂糖，吐司果醬等配料也都偏甜，而咖啡則會刺激胃黏膜，都是會對身體造成負擔的飲食方式。

報導指出，在東方醫學觀點裡，認為早上7點到9點是養胃的時間，如果這時攝取對胃部好的東西，就能事半功倍。報導推薦可以用材料近似於味噌湯的沖繩料理「鰹魚湯（かちゅー湯）」來取代咖啡，幫助自己調整腸胃。由於味噌這樣的發酵食品對腸胃不錯，而柴魚又能帶來活動的能量，因此相當適合在早餐時間食用。

有些人碰到腸胃老是出毛病，會認為這是自己的體質使然，或者覺得年紀大了沒有辦法。然而，其實多數腸胃不好的案例，都是生活飲食所導致的，因此改變飲食習慣，就更能維持健康。

吐司 咖啡 早餐 麵包

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