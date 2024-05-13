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國衛院發現PM2.5濃度下降 國人「4疾病」死亡率都降低

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國衛院研究員陳裕政指出，PM2.5濃度從31.7降到21.47 微克／立方公尺，國人可歸因於PM2.5的慢性疾病死亡比率也連帶下降。記者鄒尚謙／攝影
國衛院研究員陳裕政指出，PM2.5濃度從31.7降到21.47 微克／立方公尺，國人可歸因於PM2.5的慢性疾病死亡比率也連帶下降。記者鄒尚謙／攝影

全球暖化日益嚴重，空氣汙染便是其中元兇之一，而空汙不僅影響環境，連帶更影響到國人健康。根據國衛院研究，細懸浮微粒（PM2.5）所造成的慢性疾病死亡率上升，包括肺癌、慢性阻塞性肺病（COPD）、缺血性心臟病、中風。國衛院國家環境醫學研究所研究員陳裕政表示，國衛院追蹤10年研究發現， PM2.5降至年平均12.5微克／立方公尺可達到國人健康、經濟的最大化。

國衛院與環境部共同研究空氣汙染物對於國人健康的影響。陳裕政指出，自2007年至2017年，追蹤台灣本土空氣品質，以及國人健康狀況發現，PM2.5濃度從31.7降到21.47 微克／立方公尺，連帶影響國人死因中，可歸因於PM2.5的慢性疾病死亡比率下降，肺癌下降4.26%、COPD下降6.91%、缺血性心臟病下降6.56%，中風下降最多，達到7.31%。

不僅如此，國衛院研究也發現，長期暴露在PM2.5當中會降低腎臟過濾功能，在糖尿病患者身上追蹤發現，但其他空汙物卻不會；同時，糖尿病患者受到PM2.5影響，導致視網膜病變、蛋白尿增加的風險上升。

而空汙對肺癌的影響早有研究證實，但國衛院研究發現，空污會影響「肝癌」患者存活率，在調整粒狀污染物、交通汙染物等因子後，肝癌患者預後、死亡都受到負面影響。而美國研究也發現，肝癌患者暴露於較高濃度的PM2.5，會增加死亡風險。

陳裕政說，國衛院透過環境部空氣品質監測資料、衛福部的健保資料庫、美兆健康資料庫、內政部死亡統計資料等本土數據，交叉統計後，才分析多種空汙物暴露與死亡及疾病增加風險，

「PM2.5降至年平均12.5微克／立方公尺是黃金交叉」，陳裕政指出，空汙下降，國人的健康成本也下降，但在經濟資源有限的狀況下，12.5微克／立方公尺是減量成本、健康成本都會達到最大效益的數值。

環境部大氣環境司副司長張根穆表示，環境部於今年4月29日預告修正「空氣品質標準」草案，將PM2.5年平均值從現行的15微克／立方公尺，目標2027年達13微克／立方公尺、2030年達12微克／立方公尺。美國耗時15年才從15微克／立方公尺加嚴到12微克／立方公尺，台灣僅用時12年。

PM2.5 患者 環境部

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