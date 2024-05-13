新北噪音科技執法開罰率僅2％ 地方盼中央放寬開罰條件

全國推動聲音照相取締噪音車，但開罰須滿足「前後3秒無車」、「地乾無雨」、「風速小於每秒5公尺」等要件，導致定點設備拍照數量大，開罰數卻極低，以新北今年1到4月統計，196處噪音科技執法設備共拍下45萬件，符合裁處案9301件，開罰率2％。新北市議員陳偉杰認為，新北公害陳情案第一名就是噪音，在環警攔查、科技執法下，案件不減反增，應全面檢討。環保局長程大維指出，科技執法開罰條件過於嚴格，以反映中央放寬開罰條件，並持續與中央配合，從源頭改善車輛不當改裝的噪音問題。

汽機車改管噪音擾人，中央從2021年起，推動全台各地在陳情熱區設置固定式聲音照相系統，限速50公里以下路段，不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段音量不得超過90分貝。

新北市環保局截至今年已經在196處噪音陳情熱點設置科技執法設備，並逐年增加，不過即便固定式聲音照相系統拍下民眾違規態樣，但還要滿足「前後3秒無車」、「地乾無雨」、「風速小於每秒5公尺」等條件，開罰困難。

新北市議員陳偉杰說，不管是科技執法，還是管制時段擴大到24小時，車輛噪音問題不減反增，去年公害陳情，噪音占比高達57％最多，民怨居高不下，這些措施到底有沒有效果？

環保局長程大維說，取締噪音車分兩塊，除時段性攔查，還有科技執法，攔查積極開罰案件有成長，科技執法部分，因為要達到裁罰標準非常困難，目前各縣市政府在與中央會議中，都反映希望修正放寬條件，才能有效嚇阻。

環保局分析，裁處條件須符合環境部指引規定，在排除下雨、風速大於5秒等天候因素，公車或救護車等也會排除，其餘未達裁處條件案件，多是一群車輛經過，因目前技術無法從一群車輛辨識各別車輛是否超標，才會導致拍照量與開罰案差異。

新北市議員鄭宇恩說，違規車輛都會被通知到檢，具一定嚇阻作用，不過設備昂貴，限制也很多，有些路段是飆車族熱點，卻因是上坡路無法設置，或地點被飆車族察覺就會轉移陣地，又造成另一處的受害者，她認為除了科技，徒法煉鋼機動性與警方合作噪音攔查必須雙管齊下，還給民眾安寧環境。

環保局指出，為從源頭改善車輛不當改裝造成噪音問題，新北偕同各地方政府共同向交通部、經濟部及環境部反映，正視車輛改裝部品的源頭管制，及噪音車噪音管制標準問題。目前中央已修正違反噪音管制法案件裁罰基準，於夜間時段加重裁罰金額，也與交通部共同推行排氣管認證制度，加強管制機車改裝排氣管。

另交通部也將機車排氣管納入登記變更項目，若排氣管不符合噪音規範將不予認可，排氣管認證制度推出後可實質限制非法改裝，將於2025年上路，新北持續配合相關政策，與中央共同從源頭改善噪音問題。