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2波東北季風影響！輻射冷卻早晚溫差大 低溫跌至17度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周受到2波東北季風影響，天氣穩定、水氣較少，但因輻射冷卻，早晚溫差大。圖／中央氣象署提供
未來一周受到2波東北季風影響，天氣穩定、水氣較少，但因輻射冷卻，早晚溫差大。圖／中央氣象署提供

天降涼雨逐漸趨緩，中央氣象署今天表示，未來一周受到2波東北季風影響，天氣穩定、水氣較少，但因輻射冷卻，早晚溫差大，北部、東北部地區，清晨溫度偏低約18至20度，部分地區低溫甚至降至17度。

氣象署預報員林伯東說，今天鋒面通過，從昨天晚上開始，北部地區降雨明顯，但到今清晨逐漸緩和，目前較強對流已移至東部外海，雨勢逐漸趨緩；下半天東北季風增強，水氣減少，但部分地區仍有降雨機率。

針對未來一周天氣趨勢，林伯東表示，今天東北季風增強，北部、東半部、金馬地區溫度偏低，清晨溫度僅18至19度；周三（15日）東北季風減弱，各地清晨溫度稍回升，但北部、東半部地區清晨溫度仍為19至20度。

周四（16日）另一波東北季風增強，水氣少、降雨情況不明顯，但受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部地區溫度稍低，清晨溫度約18至19度，部分山區或較空曠區域有機會下探17度；周五至周日（17至19日）東北季風減弱，各地溫度回升、天氣穩定。

林伯東表示，5月因北方仍有冷空氣東移及南下，造成溫度偏低情況，雖不會向冬天一樣，但出現「1字頭」低溫仍算蠻常見的狀況。

低溫 東北季風

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