基市裁罰噪音車 起跳價白天漲2倍、晚上漲4倍壓制歪風

基隆市民多年來飽受車輛噪音所苦，市府從法令面、執行面雙管齊下，今年2月起車輛使用不合格排氣管妨害他人安寧，白天罰鍰提高到6000元起跳，深夜再加倍開罰1萬2000元。環保局統計2到4月已罰161件，希望透過強力執法及重罰，壓制違規者氣焰，確保民眾生活品質。

基隆市長謝國樑上任後，定期與里鄰長們座談，得知車輛噪音是困擾市民多年的問題，指示環保局、警察局等單位研擬對策。

市府去年11月7日公告修正「基隆市噪音管制區內不得從事妨害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」，將車輛使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管，致妨害他人生活環境安寧列入，違者依噪音管制法處以3000元以上，3萬元以下罰鍰。

基隆市「寧靜街坊」專案去年11月14日開始執行，警察攔查汽機車，若使用未經審驗或檢驗合格排氣管，就會開立通報單由環保局開罰。專案一開始，對違規者處最低額3000元罰鍰，今年2月1日起罰鍰改從6000元起跳，晚上11點至隔天上午7點違違，加倍裁罰1萬2000元。車主事後未改善，繼續按次處罰並提高金額。

環境部規定車輛噪音檢測時需無雨、路乾，溫度介於 0℃至 40℃，風速小於 5 m/s，檢測場地也有相關規範。第一線值勤人員發現，基隆市道路相對狹窄，為符合車身前後左右3公尺需平坦無障礙物條件，執行稽查地點受限，聲音照相前後3秒也易有干擾情形，一下雨，當然也就不能執法。

「基北北桃」4座城市的環保局去年12月18日開會，主題就聚焦噪音車輛管制議題，分享執法經驗及案例，決議向中央建議修法，由源頭管制汽車改裝排氣管，還給居民安寧居住空間及用路安全環境。基市建議噪音開罰標準，從現行的90分貝下修到84分貝。