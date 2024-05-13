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猴硐「貓橋」多處鏽蝕 明起封橋修繕須改走便橋

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「貓橋」明起封橋施工，過渡時期，當地居民及遊客須改走臨時便橋通行。圖／新北觀旅局提供
「貓橋」明起封橋施工，過渡時期，當地居民及遊客須改走臨時便橋通行。圖／新北觀旅局提供

新北瑞芳猴硐「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道，啟用迄今已達10年，受當地潮濕氣候影響，橋體構件出現鏽蝕及脫落情形，引發民眾擔憂。新北觀旅局表示，規畫明起封橋修繕，預計10月底開放通行，請通行民眾改走一旁臨時便橋。

鄰近猴硐火車站的猴硐貓村，過往唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市政府在2013年改建為全國第一座人貓共用的「貓橋」，長60公尺，「貓頭」在園區願景館端，上有兩隻耳朵；「貓尾」在猴硐貓村端，「貓橋」內有不僅有貓足跡、插畫，還設計專供貓咪通行、跳躍的跳台，也參考當地居民建議，融入當地煤礦及隧道意象；不過如今過了10年，卻出現部分構件鏽蝕情形。

觀旅局長楊宗珉表示，「貓橋」受到當地潮溼氣候影響，而出現鏽蝕及損壞情形，已規畫補強橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及其餘構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台，更新後各構件將更安全穩固、防水性更佳。

楊宗珉提到，由於「貓橋」修繕工程是在台鐵鐵路軌道上方施工，為了不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，每日可施工時數僅凌晨4個小時。開工前也於一旁設置臨時便橋，保留觀賞景色網狀窗、地面鋪設防滑地墊、設置照明設施，並採以無階梯式友善通行空間，周邊也設有便橋指引標示。

觀旅局補充，「貓橋」預計今年10月底開放通行，居民及遊客於封橋施工過渡時期可使用便橋通行。

便橋設有地面鋪設防滑地墊並採無階梯式友善通行空間等。圖／新北觀旅局提供
便橋設有地面鋪設防滑地墊並採無階梯式友善通行空間等。圖／新北觀旅局提供
便橋施作是在台鐵鐵路軌道上方施工，人員努力打造安全舒適便橋，讓居民能在「貓橋」封橋施工過渡時期順利通行。圖／新北觀旅局提供
便橋施作是在台鐵鐵路軌道上方施工，人員努力打造安全舒適便橋，讓居民能在「貓橋」封橋施工過渡時期順利通行。圖／新北觀旅局提供
猴硐「貓橋」已使用多年，受到當地潮溼氣候影響，橋體構件出現鏽蝕及脫落情形，引發民眾擔憂。圖／新北觀旅局提供
猴硐「貓橋」已使用多年，受到當地潮溼氣候影響，橋體構件出現鏽蝕及脫落情形，引發民眾擔憂。圖／新北觀旅局提供
居民及遊客可運用便橋持續通行，還可觀賞猴硐自然景觀，兩側採自然通風並保留觀賞景色網狀窗，提供友善舒適通行空間。圖／新北觀旅局提供
居民及遊客可運用便橋持續通行，還可觀賞猴硐自然景觀，兩側採自然通風並保留觀賞景色網狀窗，提供友善舒適通行空間。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局規畫明起封閉猴硐「貓橋」修繕，預備工作時，為不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，搶在每日凌晨僅4個小時施工，盡快搭設便橋。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局規畫明起封閉猴硐「貓橋」修繕，預備工作時，為不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，搶在每日凌晨僅4個小時施工，盡快搭設便橋。圖／新北觀旅局提供

火車站 猴硐

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