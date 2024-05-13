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猴硐「貓橋」多處鏽蝕 明起封橋修繕須改走便橋
新北瑞芳猴硐「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道，啟用迄今已達10年，受當地潮濕氣候影響，橋體構件出現鏽蝕及脫落情形，引發民眾擔憂。新北觀旅局表示，規畫明起封橋修繕，預計10月底開放通行，請通行民眾改走一旁臨時便橋。
鄰近猴硐火車站的猴硐貓村，過往唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市政府在2013年改建為全國第一座人貓共用的「貓橋」，長60公尺，「貓頭」在園區願景館端，上有兩隻耳朵；「貓尾」在猴硐貓村端，「貓橋」內有不僅有貓足跡、插畫，還設計專供貓咪通行、跳躍的跳台，也參考當地居民建議，融入當地煤礦及隧道意象；不過如今過了10年，卻出現部分構件鏽蝕情形。
觀旅局長楊宗珉表示，「貓橋」受到當地潮溼氣候影響，而出現鏽蝕及損壞情形，已規畫補強橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及其餘構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台，更新後各構件將更安全穩固、防水性更佳。
楊宗珉提到，由於「貓橋」修繕工程是在台鐵鐵路軌道上方施工，為了不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，每日可施工時數僅凌晨4個小時。開工前也於一旁設置臨時便橋，保留觀賞景色網狀窗、地面鋪設防滑地墊、設置照明設施，並採以無階梯式友善通行空間，周邊也設有便橋指引標示。
觀旅局補充，「貓橋」預計今年10月底開放通行，居民及遊客於封橋施工過渡時期可使用便橋通行。
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