長榮航空推出2024年夏季線上旅展 指定航線最低享72折

長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，購買2025年2月28日前從台灣出發至指定航線，可享最低優惠72折起；另民眾於2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅可獲機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展購票，還有機會再享2％折扣。

民眾即日起至6月6日晚間23時59分止，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，享最低優惠72折起，包含桃園至清邁來回8170元起（未稅）、桃園至北海道來回最低1萬5555元起（未稅）。

歐美航線部分，桃園至巴黎來回最低2萬5200元起（未稅）、桃園至西雅圖來回最低2萬8571元起（含稅）。

團客旅遊也有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程。選擇「魅力歐洲」，法比荷8日8萬900元起、英法雙國好事成雙10日13萬6900元起、北歐四國峽灣13天15萬3900元起。

「玩美加族」行程，美加雙城西雅圖、溫哥華7日8萬999元起；「臥谷長榮」9日9萬3900元起，可飽覽美國西岸壯麗美景，包含大峽谷、優勝美地等知名國家公園。