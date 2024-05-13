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長榮航空推出2024年夏季線上旅展 指定航線最低享72折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，購買2025年2月28日前從台灣出發至指定航線，可享最低優惠72折起。長榮航空示意圖。聯合報系資料照
長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，購買2025年2月28日前從台灣出發至指定航線，可享最低優惠72折起。長榮航空示意圖。聯合報系資料照

長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，購買2025年2月28日前從台灣出發至指定航線，可享最低優惠72折起；另民眾於2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅可獲機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展購票，還有機會再享2％折扣。

民眾即日起至6月6日晚間23時59分止，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，享最低優惠72折起，包含桃園至清邁來回8170元起（未稅）、桃園至北海道來回最低1萬5555元起（未稅）。

歐美航線部分，桃園至巴黎來回最低2萬5200元起（未稅）、桃園至西雅圖來回最低2萬8571元起（含稅）。

團客旅遊也有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程。選擇「魅力歐洲」，法比荷8日8萬900元起、英法雙國好事成雙10日13萬6900元起、北歐四國峽灣13天15萬3900元起。

「玩美加族」行程，美加雙城西雅圖、溫哥華7日8萬999元起；「臥谷長榮」9日9萬3900元起，可飽覽美國西岸壯麗美景，包含大峽谷、優勝美地等知名國家公園。

長榮航空表示，除推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，在即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，2場實體旅展上，將會打造高達3公尺的巨型波音787夢幻客機模型，模擬模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，詳情可至官網（www.evaair.com）查詢。

長榮航空即日起至6月6日23:59止推出2024夏季線上旅展，精選航線最低72折起。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至6月6日23:59止推出2024夏季線上旅展，精選航線最低72折起。圖／長榮航空提供

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