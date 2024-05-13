聽新聞
test
0:00 / 0:00
長榮航空推出2024年夏季線上旅展 指定航線最低享72折
長榮航空推出2024年夏季線上旅展，即日起至6月6日止，購買2025年2月28日前從台灣出發至指定航線，可享最低優惠72折起；另民眾於2024高雄國際旅展及2024台北國際觀光博覽會，出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅可獲機票優惠專案活動代碼，搭配線上旅展購票，還有機會再享2％折扣。
民眾即日起至6月6日晚間23時59分止，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，享最低優惠72折起，包含桃園至清邁來回8170元起（未稅）、桃園至北海道來回最低1萬5555元起（未稅）。
歐美航線部分，桃園至巴黎來回最低2萬5200元起（未稅）、桃園至西雅圖來回最低2萬8571元起（含稅）。
團客旅遊也有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程。選擇「魅力歐洲」，法比荷8日8萬900元起、英法雙國好事成雙10日13萬6900元起、北歐四國峽灣13天15萬3900元起。
「玩美加族」行程，美加雙城西雅圖、溫哥華7日8萬999元起；「臥谷長榮」9日9萬3900元起，可飽覽美國西岸壯麗美景，包含大峽谷、優勝美地等知名國家公園。
長榮航空表示，除推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，在即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，2場實體旅展上，將會打造高達3公尺的巨型波音787夢幻客機模型，模擬模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，詳情可至官網（www.evaair.com）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言