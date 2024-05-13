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龔明鑫率團赴日秀地方創生成果 深化台日交流

中央社／ 台北13日電

國家發展委員會主委龔明鑫12日結束台灣地方創生赴日交流行程，不只帶領台灣地方創生團隊赴日參與「2024 TAIWANPLUS」活動，展現亮眼成果，也透過台日交流，將台灣青年活力及文化魅力，推向國際舞台。

國發會今天發布新聞稿指出，龔明鑫此行拜訪大阪及京都周邊地區的地方創生團隊，同時參加中華文化總會於日本京都市舉行的「2024 TAIWAN PLUS」，充分向日本民眾展現台灣推動地方創生政策的成果。

龔明鑫於TAIWAN PLUS活動致詞表示，4月3日台灣花蓮大地震受到全世界關注，日本也高度關心、積極捐款，捐款金額占所有海外捐款的6成，足見台日間善意互助的深厚情誼，他深深表達台灣對日本的感謝。

龔明鑫提到，台日密切合作的顯著案例是在半導體領域，今年2月台積電熊本廠（JASM）正式開幕，證明台日是彼此最好的合作夥伴；而台灣之光不只台積電，這次他帶領的25個台灣地方創生優秀青年與日本關西地方創生團隊進行非常好的交流與互動，顯示地方創生青年也是另一種台灣之光。

國發會說明，這次參與TAIWAN PLUS活動的6個團隊來自台灣本島各地與離島，包含推動國際藝術季的基隆「星濱山共創工作室」、用陶器與故事繪本創作述說在地產業的苗栗「八塗文創」、以青年創意協助在地旗津空間活化與漁產業復興的高雄的「大港校CC」、結合原住民族文化與檳榔子染色織品的屏東「革路革路部落選物」及「iStudio COLOR」、以村落復興為號召來串聯地方農漁產品及文創品的「金門村復號」等創生團隊，包含台灣在地特色元素、結合永續發展議題、離島生活以及原住民文化傳承。

日本 龔明鑫

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