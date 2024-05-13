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站內撐傘會被吸上去？高鐵闢謠：無感電疑慮

中央社／ 台北13日電
高鐵示意圖。聯合報系資料照片
高鐵示意圖。聯合報系資料照片

網傳在高鐵站內撐傘，會因距離高壓電線太近而觸電。高鐵今天澄清，高鐵架空電車線電力為60Hz、25KV，若旅客持傘在車站大廳或月台黃色警示線後方安全範圍候車，無感電疑慮。

近期再度流傳在高鐵站內撐傘的影片及訊息，內容指出，若下雨天在電車月台撐傘，可能會因為距離高壓電線太近而觸電死亡。

對此，台灣高鐵表示，經查網路影片最早於2017年即從中國社群平台流出，雖然已數度遭闢謠澄清，然而近期又有散播。

台灣高鐵指出，公司架空電車線電力為60Hz、25KV，若旅客持傘於車站大廳或於月台黃色警示線的後方安全範圍候車，並無感電疑慮。

高鐵表示，如於月台高舉物品使其距離電車線不足2公尺，確實有感電風險，但感電瞬間也不致將人體吸往電車線。

高鐵強調，旅客於台灣高鐵月台候車時，務必注意自身行為安全，不可將物品入侵電車線周遭2公尺範圍，避免發生危險，請旅客遵守規定，維護自身安全。

影片 高鐵

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