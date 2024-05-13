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12歲男童連膽汁都吐出來 手術竟從腹中取出這東西

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
方小弟無法進食且持續嘔吐與腹痛，腹部電腦斷層發現在小腸中有異物卡住。圖／高雄榮民總醫院提供
方小弟無法進食且持續嘔吐與腹痛，腹部電腦斷層發現在小腸中有異物卡住。圖／高雄榮民總醫院提供

12歲的方小弟持續嘔吐2天，肚子也一直疼痛，甚至嘔吐物都可看到綠色膽汁。到高雄榮民總醫院兒科治療，經腹部電腦斷層顯示，小腸中竟有一朵6公分的香菇卡住，經手術移除才恢復。兒童腸胃科醫師何珮瑜提醒，食物必須多咀嚼再吞嚥，以免卡在腸胃道。

方小弟就醫前一天與家人到中部玩，在吃過夜市的五分熟牛排後，腸胃開始不舒服，覺得肚子很脹。就醫醫師研判是腸胃炎合併脫水，建議住院，不過因為家在南部，因此回到高榮住院進行治療。

不過住院兩天後方小弟症狀無明顯改善，仍無法進食且持續嘔吐與腹痛，醫師決定做腹部電腦斷層，發現在小腸中有異物卡住，緊急動手術，竟是一朵完好的香菇卡在小腸中，直徑約6公分大。香菇造成腸子阻塞，食物完全無法通過腸道，腸子都已發脹發黑。

事後詢問方小弟，他說因為不喜歡香菇的味道，一周前的便當有香菇不敢咬，整朵直接吞下去，才造成香菇幾乎完全沒有消化，阻塞住腸道。手術移除後，方小弟恢復健康，不再嘔吐腹痛，開心回家。

何珮瑜提醒，食物必須多咀嚼再吞嚥，以免卡在腸胃道，尤其像香菇等不好消化的食物，更要特別當心，否則堵塞可能要進行手術取出，多挨一刀。

手術取出阻塞異物，是一朵6公分大的未消化香菇。圖／高雄榮民總醫院提供
手術取出阻塞異物，是一朵6公分大的未消化香菇。圖／高雄榮民總醫院提供

手術 醫師 香菇

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