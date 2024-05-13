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天氣風險：西南季風未完整建立 一口氣補足用水機會不大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明起水氣進一步減少，西半部轉多雲到晴為主天氣。本報資料照片
明起水氣進一步減少，西半部轉多雲到晴為主天氣。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今鋒面遠離降雨趨緩，高溫顯著下降北部較涼，中北部、東北部大約在25度上下。

李至晟指出，明起台灣主要受到東北季風影響，暫時沒有鋒面等不穩定系統接近，水氣進一步減少，周末起下一波鋒面將再度在中國華南醞釀，目前預測下周初期到中期移出，中北部可能又會迎來一波陣雨，對目前稍緊水情會有些幫助；由於西南季風還沒有完整建立，想要一口氣補足用水機會不大。

李至晟指出，昨天晚上鋒面通過時，為北部帶來一波陣雨，基隆北海岸雨勢較顯著。今天清晨鋒面遠離，台灣轉為受東北季風影響，降雨大致緩和，中層還有殘餘水氣持續從海峽進入，今天全台各地天氣以陰至多雲為主，迎風面北部、東半部沿海以及深山區降雨頻率較高，但都是小雨，且會逐漸減少。

氣溫方面，東北季風帶來涼空氣以及雲量增多，白天高溫顯著降低，中北部、東北部大約25度上下，跟昨天相比下降不少；受地形阻擋的南部、東南部比較溫暖，預測28到30度。

李至晟指出，明起主要受東北季風影響，暫時沒有鋒面等不穩定系統接近，水氣進一步減少，預測西半部轉為多雲到晴為主，東半部跟午後西半部山區偶爾有零星降雨。東北季風周四再度增強，只有迎風面北部、東半部會感受到氣溫稍降個一兩度。

比較需要留意的是空氣品質，李至晟指出，近期東北季風挾帶境外汙，預測今天空氣品質會由北而南地轉差，西半部局部地區有機會亮起橙燈。

東北季風 鋒面

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