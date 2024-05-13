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今防大雨！北台最低17度 吳德榮：周三起3天輻射冷卻最低15度

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今防大雨！北台最低17度 吳德榮：周三起3天輻射冷卻最低15度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今各地有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢。本報資料照片
今各地有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢。本報資料照片

要帶傘及外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢；今晚由北而南天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮說，今北台明顯轉涼，各地區氣溫：北部17至24度，中部19至29度，南部22至32度，東部18至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至下周日(14至19日)鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，一連六天各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。

但吳德榮說，周三至周五清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至15度左右。

吳德榮指出，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式亦有類似的模擬，需繼續觀察。

吳德榮 老大 鋒面

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