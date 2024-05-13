賈寶玉的玉、晴雯撕的扇 故宮展「看得見的紅樓夢」

古典名著「紅樓夢」中的賈寶玉是銜玉而生，可曾想過寶玉的「玉」長什麼樣子？「紅樓夢」雖是虛構小說，但作者曹雪芹生於盛清豪富之家，小說中所描繪的事物細節來自自身的生命經歷，寫實度極高。故宮17日(周五)推出大展「看得見的紅樓夢」，展出清代的玉器、服飾、器物、家具等逾百件展品，與「紅樓夢」中賈寶玉和十二金釵的生活細節相互參照，讓「看不見的紅樓夢」變成「看得見的紅樓夢」。

「晴雯撕扇」是「紅樓夢」中的經典劇情，扇子也是「紅樓夢」中最常出現的日常物品，包括寶釵撲扇、元妃賜扇等，扇子是推動劇情進展的關鍵。「看得見的紅樓夢」中展出一款「清白綢彩繡嵌珠寶翠玉花蝶團扇」，讓大家想像「撕扇子作千金一笑」的豪門生活。而同樣展現賈府奢華生活的還包括書中王熙鳳、探春閨房都曾出現的珍貴汝窯，此展也展出一款屬重要古物的「北宋汝窯青瓷碟」，讓人想像清代貴婦的美學品味。

「紅樓夢」中有大量來自外國的舶來品，顯示賈府愛用洋貨的時尚品味。展中展出「歐洲十八世紀 銅嵌金星玻璃鼻煙盒」，是當時最新潮的舶來品，也可能是賈寶玉拿來給晴雯治頭痛的鼻煙盒原型。還有一款「清乾隆金鑲東珠貓睛石嬪妃朝冠頂」，則讓讀者懷想賈元春當「元妃」時賈府的燦爛歲月。