健保財務困境補充保費費率喊漲 醫改會：挹注效果不彰

健保財務困境，長期打折支付醫療費用，引發醫界不滿，呼籲應保障點值，立委王育敏、蘇清泉也於立院社福及衛環委員會提案，健保點值應保障一點給付0.95或1元。準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻，於健康台灣論壇時，建議應提高現行補充保費2.11%費率。如此一來，往後若調整股票股利、租金等補充保費，恐影響股票族、房東等。

健保署長石崇良日前表示，健保補充保費費率考慮較現行2.11％調高，且首度對不同樣態的補充保費，分別設有不同的費率，如股票收入是一個費率，兼職收入又是一個費率，另補充保費天花板也會拉高。

對此，醫改會執行長林雅惠說，健保投保對象依身份不同分為6類15目，但二代健保修法，將健保費採一般保費及補充保費雙軌制，其中依股息、兼職等不同情形，而增加補充保費支出，使收費不公的情形更加惡化。對收取補充補費爭議，醫改會強調原則，應是建立一套全民都可以信服，具公平性的收費制度，在「水平公平性」制度下，相同經濟收入的民眾，應繳交相同的健保費。

林雅惠指出，雙軌制上路後，醫改會曾盤點逃費手法，當時就有超過72種，且愈有財力的人有愈多的逃費方式及管道，如有些大老闆可以將多筆已達需要繳交補充補費的上限收入，採併單方式，最終僅需繳交一筆補充保費，或是將多單已接近收取補充保費下限的收入，採取拆單方式，達到逃費的目的。

林雅惠說，不論是調高補充保費的扣繳上限或費率，都無法達到改善健保財務，「這是可以預期的」，近年來健保仍可維持基本支出平衡，主要是依靠基本薪資調漲，民眾需多繳健保費，以及政府超徵稅收，與部分負擔上路等機制，但這些都是短時間的挹注，非長遠之計，且從補充保費增加健保財源收入，這是效果不彰，

林雅惠表示，如今健保不公平收費現況，是由許多不公平的制度疊加上去的，對於增加補充保費費率挹注健保財務，不應期望太高，而改革健保財務，仍須回歸健保支出改革，讓醫療費用合理成長，並採取量能付費方式，這才是務實面對健保困境，呼籲衛福部應提出更細緻的改革計畫。